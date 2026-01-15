किसान आत्महत्या : आईजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय SIT गठित, 12 पुलिस कर्मी दूसरे मंडल में ट्रांसफर 

Farmer suicide Case : किसान आत्महत्या प्रकरण के चलते हंगामा मचा हुआ है। बीते 11 जनवरी को यूएस नगर के ग्राम पैगा निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव आकर आरोप लगाया था कि उनके साथ 26 लोगों ने करीब चार करोड़ की धोखाधड़ी की है। उन्होंने मरने से पहले फेसबुक लाइव पर आकर ये भी आरोप लगाया था कि वह कई बार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने यूएस नगर के एसएसपी सहित कई पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली थी। इस घटना से पूरा प्रदेश सहम उठा था। किसान आत्महत्या प्रकरण सामने आने पर एसएसपी ने कोतवाल और एसआई को सस्पेंड करते हुए पूरी पैगा चौकी को लाइन हाजिर कर दिया था। सीएम के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई थी। अब शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एसआईटी गठित कर दी है।