देहरादून

किसान आत्महत्या : आईजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय SIT गठित, 12 पुलिस कर्मी दूसरे मंडल में ट्रांसफर 

Farmer suicide Case : किसान आत्महत्या प्रकरण की जांच के लिए अब आईजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एसआईटी गठित कर दी गई है। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यूएस नगर के 12 पुलिस कर्मियों का गढ़वाल मंडल में तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 15, 2026

A high-level SIT headed by an IG has been constituted to investigate the suicide case of a farmer in Kashipur, and 12 police personnel have been transferred to another district

किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच के लिए सरकार ने आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एसआईटी गठित कर दी है

Farmer suicide Case : किसान आत्महत्या प्रकरण के चलते हंगामा मचा हुआ है। बीते 11 जनवरी को यूएस नगर के ग्राम पैगा निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव आकर आरोप लगाया था कि उनके साथ 26 लोगों ने करीब चार करोड़ की धोखाधड़ी की है। उन्होंने मरने से पहले फेसबुक लाइव पर आकर ये भी आरोप लगाया था कि वह कई बार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने यूएस नगर के एसएसपी सहित कई पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली थी। इस घटना से पूरा प्रदेश सहम उठा था। किसान आत्महत्या प्रकरण सामने आने पर एसएसपी ने कोतवाल और एसआई को सस्पेंड करते हुए पूरी पैगा चौकी को लाइन हाजिर कर दिया था। सीएम के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई थी। अब शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एसआईटी गठित कर दी है।

12 पुलिस कर्मियों पर गाज

काशीपुर में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच अब तेजी पकड़ेगी। इसके लिए आज उच्च स्तरीय एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी को मामले की गहन विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए 12 पुलिस कर्मियों का गढ़वाल मंडल के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में तबादला कर दिया गया है। ताकि संबंधित पुलिस कर्मी इस जिले में रहकर जांच का प्रभावित न कर सकें।

एसआईटी में ये शामिल

सुखवंत आत्महत्या प्रकरण की जांच के लिए शासन के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय एसआईटी में आईजी एसटीएफ नीलेश आनन्द भरणे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अलावा एसआईटी में एसपी चम्पावत- अजय गणपति, सीओ टनकपुर- वन्दना वर्मा, निरीक्षक दिवान सिंह बिष्ट, चम्पावत और एसआई मनीष खत्री, चंपावत को शामिल किया गया है।

Published on:

15 Jan 2026 06:26 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / किसान आत्महत्या : आईजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय SIT गठित, 12 पुलिस कर्मी दूसरे मंडल में ट्रांसफर 

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Weather Alert : कल से पूरे हफ्ते बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, कंपकपाएगा कोहरा

An alert has been issued for rain, snowfall, and dense fog in Uttarakhand from January 16 to 21
देहरादून

किसान आत्महत्या : मृतक के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई, आरोपियों की धरपकड़ को यूपी तक दबिश

Following the farmer suicide incident in Kashipur, the police have increased security for the deceased's family members and are conducting raids to arrest the accused
देहरादून

विकृत कामुकता : गुड़िया तोड़ भय दिखाकर मासूम बेटी से रेप के दोषी वायुसेना कर्मी को 20 साल की सजा

A Dehradun court has sentenced an Air Force personnel father to 20 years in prison for raping his innocent daughter
देहरादून

श्री गंगा सभा की मांग: हरिद्वार के 120 वर्ग किलोमीटर कुंभ क्षेत्र को गैर-हिंदू मुक्त घोषित किया जाए

हरिद्वार को गैर हिंदू मुक्त घोषित करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
देहरादून

घी की गुफा में साधनारत हुए महादेव शिव : अब एक माह बाद देंगे दर्शन, जानें इस परंपरा का महत्व

On the occasion of Makar Sankranti today, Lord Shiva meditated in the ghee cave at Jageshwar Dham in Uttarakhand
देहरादून
