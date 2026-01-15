किसान आत्महत्या : मृतक के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई, आरोपियों की धरपकड़ को यूपी तक दबिश

Farmer Suicide Case : काशीपुर के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह ने बीते दिनों हल्द्वानी के गौलापार स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले सुखवंत ने करीब 26-27 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फेसबुक पर लाइव पोस्ट किया था। उसके बाद सुखवंत ने खुद को गोली से उड़ा लिया था। इस घटना से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में एसएसपी ने आईटीआई कोतवाली प्रभारी और एसआई को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही पैगा चौकी प्रभारी सहित पूरी पुलिस टीम को लाइन हाजिर कर दिया था। मृतक के भाई की तहरीर पर 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। बुधवार को एसआईटी ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। इधर, एएसपी स्वप्न किशोर सिंह के मुताबिक मृतक किसान सुखवंत सिंह के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड को घर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा परिवार की जो आवश्यकता होगी, उसके अनुरूप सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। साथ ही चीता मोबाइल को नियमित रूप से उस क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का आवास से पैगा चौकी दूर नहीं है। यदि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह चौकी में पहुंचकर बता सकते हैं।