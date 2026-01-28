आज भारी बारिश की चेतावनी : छह जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, पहाड़ों में एवलांच का भी खतरा

बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए आज उत्तराखंड के छह जिलों में स्कूल बंद हैं
Weather Alert : मौसम कड़े तेवर दिखा रहा है। इससे ठंड में भारी बढ़ोत्तरी हो गई है। उत्तराखंड में मंगलवार से ही मौसम तल्ख बना हुआ है। कल भी राज्यभर में बारिश हुई थी। देहरादून में सुबह धूप निकलने के बाद करीब 12 बजे आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद बारिश और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दीं थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-5° डिग्री तक की गिरावट की संभावना जताई है। आईएमडी ने आज आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज नैनीताल, चम्पावत और ऊधमसिंह नगर जिले में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली कड़कने व 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के अंधड़ चलने का यलो अलर्ट जारी किया है। आज कुमाऊं मंडल के शेष जिलों में भी बारिश के साथ ही अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली कड़कने का पूर्वानुमान है। आज राज्य में 25 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों तक हिमपात के भी आसार हैं। आईएमडी के अनुसार 29 और 30 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की बारिश और 2800 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पड़ सकती है। शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। 31 जनवरी को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की बारिश और बर्फबारी, एक फरवरी और दो फरवरी को पहाड़ी जिलों में बर्फबारी का अनुमान है।
रक्षा भू सूचना अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ की ओर से जारी पूर्वानुमान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी एवं हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 28 जनवरी सायं पांच बजे तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और एवलांच आने की संभावना है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति की निगरानी कर रहा है।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज राज्य के छह जिलों में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकार और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर में स्कूलों में आज एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि कल भी अल्मोड़ा और देहरादून जिले में सभी स्कूल बंद थे। अधिकारियों के मुताबिक मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है।
