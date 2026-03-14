हाईकोर्ट का सख्त एक्शन : पूरा थाना स्टाफ होगा ट्रांसफर, अफसर सस्पेंड,  एसडीओ को राहत

High Court Takes Strict Stand : हाईकोर्ट ने वन विभाग के एसडीओ को बड़ी राहत और पुलिस को झटका दिया है। ये मामला देहरादून के विकास नगर कोतवाली का है। बीते 27 फरवरी को एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ऑफिस से विकास नगर स्थित घर की ओर लौट रहे थे। यमुना पुल पार करते वक्त उन्होंने नदी में अवैध खनन होते देखा। उन्होंने खनन में लिप्त डंपर का वीडियो बनाना शुरू किया तो कुछ लोग मौके पर पहुंच गए थे। आरोपियों ने एसडीओ से गाली गलौज शुरू कर दी थी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस पर आरोपियों ने एसडीओ से मारपीट शुरू कर दी थी। खनन में लिप्त लोगों ने एसडीओ का मोबाइल पटक दिया था। उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में दोनों पक्षों ने विकास नगर कोतवाली में क्रास एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीओ ने इस मामले में हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक और एसएसपी देहरादून को विकास नगर कोतवाली के पूरे स्टाफ को बदलने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसडीओ के खिलाफ मुकदमा लिखने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए हैं।