IMD Prediction:आज और कल गर्जना के साथ बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने का भी खतरा

IMD Prediction:आईएमडी ने आज और कल विभिन्न जिलों में बारिश, गर्जना और आकाशीय बिजली कड़कने का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही राज्य में 35 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 22, 2025

Rain, thunder and snowfall alert in Uttarakhand today and tomorrow

उत्तराखंड में आज और कल बारिश की संभावना है

IMD Prediction:आज और कल दो दिन मौसम खराब हो सकता है। दरअसल, उत्तराखंड में मंगलवार से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मंगलवार रात कई इलाकों में बूंदाबादी भी हुई थी। इससे बुधवार को अन्य दिनों की अपेक्षा ठंड में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। पर्वतीय इलाकों में लोग अब गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। मैदानी इलाकों में भी अब सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड का एहसास होने लगा है।पूर्व में आईएमडी ने 21 और 22 अक्तूबर को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। इधर, अब आईएमडी ने ताजा अनुमान जारी कर 22 और 23 अक्तूबर को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज उत्तरकाशी, देहरादून , टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, मेघ गर्जना और आकाशीय बिजली कड़कने की संभावना है। साथ ही 35 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक कल भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। कल भी राज्य में 35 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी से समूचे राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। अगले महीने से पर्वतीय इलाकों में अधिक पाला गिरने की भी संभावना है।

24 से मौसम साफ रहेगा

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज और कल बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। इससे राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी का अनुमान है। उसके बाद 24 से 28 अक्तूबर तक समूचे राज्य में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। बावजूद इसके ठंड में बढ़ोत्तरी लगातार जारी रह सकती है। पहाड़ों में इस बार सर्दियों के मौसम में जमकर बर्फबारी की संभावना है।

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / IMD Prediction:आज और कल गर्जना के साथ बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने का भी खतरा

