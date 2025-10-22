जेल तोड़कर भागा खूंखार कैदी, हत्या और रेप के मामले में काट रहा था उम्र कैद, ऐसे चढ़ा हत्थे

Crime News: हत्या और रेप के मामले का दोषी एक कैदी उत्तराखंड के सितारंगज की सेंट्रल जेल से फरार हो गया। 40 वर्षीय कैदी पवन सैनी पुत्र तीरथ सिंह निवासी फतेहपुर रेहड़, बिजनौर यूपी सम्पूर्णानंद खुली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। मंगलवार तड़के गिनती के दौरान पवन अनुपस्थित पाया गया। उसकी झोपड़ी भी खाली थी। जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेल परिसर व आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग शुरू की। यूएस नगर और नैनीताल जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नाकेबंदी की गई। आखिरकार सुबह करीब 10:45 बजे लालरखास से करीब एक किमी दूर फरार कैदी को जेल पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद जेल प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। कोतवाली के एसएसआई विक्रम सिंह धामी के मुताबिक फरार कैदी के पकड़े जाने पर सर्च अभियान समाप्त कर दिया गया है। खुली जेल के वरिष्ठ अधीक्षक अनुराग मलिक ने बताया कि दोषसिद्ध कैदी को पकड़ लिया गया है उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, जेल तोड़कर कैदी के भागने की घटना से हड़कंप भी मचा हुआ है।