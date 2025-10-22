कांग्रेस के 25 जिलाध्यक्षों के नाम तय…दो जिलों में इन नेताओं के कारण फंसा पेंच

Congress Organizational Elections:कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान जल्द होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 15 अक्तूबर को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में उत्तराखंड के अधिकतर संगठनात्मक जिलों पर सहमति बन गई थी। वहीं, यूएस नगर में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत रायशुमारी पूरी होने के बाद युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर के जिलाध्यक्ष पद की सीधी दावेदारी किए जाने से समीकरण अचानक उलट-पुलट हो गए। रायशुमारी में पूर्व में वर्तमान जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा और परिमय रॉय सहित चुनिंदा दावेदार ही मैदान में थे। पिथौरागढ़ में मौजूदा जिलाध्यक्ष मंजू लुंठी ने पद पर रिपीट किए जाने की दावेदारी ठोकी है, जबकि विधायक मयूख महर समर्थित भुवन पांडे सहित कुल छह दावेदार भी मैदान में हैं। संगठन के दो बड़े धड़ों के आमने-सामने होने से यहां भी फैसला अटक गया है। इससे फाइनल लिस्ट जारी होने में पेंच अटक गया है।हालांकि आला नेता जल्द ही सभी जिलों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान करने की बात कर रहे हैं।