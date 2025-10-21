Rain Alert:आज से करवट लेगा मौसम, दो दिन बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी

Rain Alert:मौसम आज से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में पिछले कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। पहाड़ों में गुनुगुनी धूप राहत दे रही है। हालांकि पहाड़ में अब ठंड दस्तक दे चुकी है। लोग जैकेट, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में अब गर्मी कम होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इधर, त्योहारी सीजन के बीच आईएमडी ने आज से मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शेष जिलों में आज मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक 22 अक्तूबर को भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही कल ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। शेष जिलों में मौसम कल भी शुष्क बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश में पड़ने की संभावना है। बारिश-बर्फबारी से राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी हो सकती है।