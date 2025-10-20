आज और कल दो दिन मनाई जाएगी दीवाली, जानें महालक्ष्मी पूजन के दोनों शुभ मुहूर्त

Diwali 2025:दीवाली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में भी दीवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। हालांकि बदरीनाथ धाम में आज ही दीवाली मनाई जाएगी। खासतौर पर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में दीवाली की तिथि को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। यहां पर पर्वतीय इलाकों में कल यानी मंगलवार को ही दीवाली मनाई जाएगी। वहीं कई स्थानों पर आज भी दीवाली मनाई जाएगी। इसे लेकर विद्वान अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। हल्द्वानी की ज्योतिष डॉ. मंजू जोशी ने स्पष्ट किया कि 20 अक्तूबर को अमावस्या तिथि दोपहर 3:46 बजे से शुरू हो रही है। इस दिन प्रदोष काल (लगभग 2 घंटा 24 मिनट) उपलब्ध है और मध्यरात्रि में भी अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी।उनके अनुसार शास्त्रानुसार लक्ष्मी पूजन को प्रदोष काल व मध्य रात्रि में अमावस्या का होना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने दीवाली 20 अक्तूबर को मनाने का तर्क दिया है। आचार्य पवन पाठक ने शास्त्रों का हवाला देते हुए 20 अक्तूबर को ही महालक्ष्मी पूजन व दीपोत्सव मनाने पर जोर दिया। कहा कि धार्मिक ग्रंथों के उल्लेखानुसार, माता लक्ष्मी घनघोर अमावस्या की रात में ही पृथ्वी पर विचरण करती हैं। अमावस्या की प्रदोषकालीन स्थिति (सूर्यास्त के बाद का शुभ समय) 20 अक्तूबर की रात्रि को ही बन रही है।