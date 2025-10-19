आर्मी चीफ की पाकिस्तान को चेतावनी… बोले, कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0  

Indian Army Chief's Warning:ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के बाद भारतीय सेना के हौंसले बुलंद हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने इसी साल मई में पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था। सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंकियों को जहन्नूम भेज दिया था। साथ ही पाक के कई कई मिलिट्री एयरबेस को भी तबाह कर दिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर पर सहमति जता दी थी। इधर, अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ताजा बयान से पाकिस्तान दोबारा सहम उठा है। शनिवार को आर्मी चीफ उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ के दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है। सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑफ सिंदूर अब भी कायम है और चलता रहेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान में पड़ोसी देशों में तनाव बना हुआ है। अनिश्चितता बनी हुई है। थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने कहा कि न्यू जेनरेशन इक्यूप्मेंट भारत में ही तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यू जेनरेशन इक्यूप्मेंट खराब बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर न्यू जेनरेशन इक्यूप्मेंट आयातित होता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं। कोशिश यह है कि आर्मी वर्कशॉप में ही छिटपुट इक्यूप्मेंट तैयार किए जा सकें।