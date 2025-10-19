Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

आर्मी चीफ की पाकिस्तान को चेतावनी… बोले, कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0  

Indian Army Chief's Warning:पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चलाए गया ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ इसी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है। सेना इसके लिए तैयार है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 19, 2025

Army Chief General Upendra Dwivedi said that Operation Sindoor 2.0 can start anytime

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिथौरागढ़ पहुंचे

Indian Army Chief's Warning:ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के बाद भारतीय सेना के हौंसले बुलंद हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने इसी साल मई में पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था। सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंकियों को जहन्नूम भेज दिया था। साथ ही पाक के कई कई मिलिट्री एयरबेस को भी तबाह कर दिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर पर सहमति जता दी थी। इधर, अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ताजा बयान से पाकिस्तान दोबारा सहम उठा है। शनिवार को आर्मी चीफ उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ के दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है। सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑफ सिंदूर अब भी कायम है और चलता रहेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान में पड़ोसी देशों में तनाव बना हुआ है। अनिश्चितता बनी हुई है। थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने कहा कि न्यू जेनरेशन इक्यूप्मेंट भारत में ही तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यू जेनरेशन इक्यूप्मेंट खराब बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर न्यू जेनरेशन इक्यूप्मेंट आयातित होता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं। कोशिश यह है कि आर्मी वर्कशॉप में ही छिटपुट इक्यूप्मेंट तैयार किए जा सकें।

आज चीन सीमा के पास जाएंगे आर्मी चीफ

पिथौरागढ़ पहुंचने पर आर्मी चीफ का जोरदार स्वागत हुआ। थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी को अपने बीच पाकर जवान गदगद नजर आए। आज थल सेनाध्यक्ष ज्योलिंगकोंग पहुंचकर चीन सीमा पर जवानों के साथ संवाद करेंगे। इससे पूर्व थल सेनाध्यक्ष ने सेवानिवृत्त मेजर ललित कुमार सिंह को पौड़ी और हरिद्वार में भर्ती परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए सम्मानित किया। 38वीं नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर देवी चंद को नवाजा। दिव्यांगों का विवाह और बच्चों की शैक्षिक सहायता करने के लिए सेवानिवृत्त नायक ललित सिंह धानिक को सम्मानित किया। 12 कुमाऊं के मेजर संदीप सिंह को मूनाकोट क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया। ऑपरेशन स्नो लैपर्ड में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा निगरानी के लिए मेजर गंभीर गुप्ता, देवीपुरा गांव में बाढ़ से नौ लोगों को बचाने वाले हवलदार कपिल और नायक पवन कुमार को सम्मानित किया गया।

ये भी पढ़ें-Government Jobs:बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे 1649 शिक्षक, तबादलों के मानक भी बदलेंगे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 08:05 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आर्मी चीफ की पाकिस्तान को चेतावनी… बोले, कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0  

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Crime News:युवती की हत्या के बाद फूंक डाली लाश, कलाइयां और पंजे बरामद होने से हड़कंप

A young woman's body was burnt after she was murdered in Haridwar
देहरादून

Government Jobs:बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे 1649 शिक्षक, तबादलों के मानक भी बदलेंगे

1649 teachers will be recruited soon in Uttarakhand
देहरादून

5000 से अधिक कर्मचारी होंगे पक्के, मसौदा तैयार, जानें क्या होंगे मानक

More than five thousand temporary employees will be regularized in Uttarakhand
देहरादून

Rat Terror:चूहों ने काटे 41 लोग, विचित्र घटना से लोग हैरान, बड़े खतरे का संकेत

Rats bite 41 people in Nainital
देहरादून

प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

A case has been registered against five people at Jhabreda police station in Haridwar for bouncing a cheque of Rs 5 crore
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.