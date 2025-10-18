Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

Government Jobs:बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे 1649 शिक्षक, तबादलों के मानक भी बदलेंगे

Government Jobs:राज्य के बेसिक स्कूलों में जल्द ही 1649 शिक्षकों की भर्ती शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार प्राथमिक और एलटी वर्ग के शिक्षकों के तबादलों के मानक भी बदलने वाली है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 18, 2025

1649 teachers will be recruited soon in Uttarakhand

उत्तराखंड में जल्द ही शिक्षक भर्ती शुरू होने वाली है

Government Jobs:प्रदेश में जल्द ही 1649 बेसिक शिक्षकों की भर्ती शुरू होने वाली है। शुक्रवार को देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने डीजी शिक्षा को अगले शैक्षिक सत्र के लिए किताबों को छपवाने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। कहा कि शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रदेशभर के छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उन्हें भ्रमण पर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त हैं। इनमें 451 पदों को भरने पर हाईकोर्ट के स्तर से रोक लगी है।शिक्षा मंत्री ने शेष 1649 पदों पर भर्ती की औपचारिकता को जल्द पूरा करने को है। सुगम जनपदों के रिक्त पदों के सापेक्ष लम्बे समय से दुर्गम में सेवारत शिक्षकों का समायोजन करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं ताकि नई भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित प्राथमिक शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में ही प्रथम तैनाती दी जा सके।

तबादलों के बदलेंगे मानक

उत्तराखंड में बेसिक और जूनियर शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादलों की सुविधा मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसका आश्वासन दिया। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों और जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला प्रक्रिया के मानक संशोधित करेगी। इसके तहत बेसिक- जूनियर शिक्षकों को अंतर जिला और एलटी कैडर शिक्षमंडलीय तबादलों की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। तबादलों के मानक बदलने से शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें- 5000 से अधिक कर्मचारी होंगे पक्के, मसौदा तैयार, जानें क्या होंगे मानक

देहरादून

उत्तराखंड

5000 से अधिक कर्मचारी होंगे पक्के, मसौदा तैयार, जानें क्या होंगे मानक

More than five thousand temporary employees will be regularized in Uttarakhand
देहरादून

Rat Terror:चूहों ने काटे 41 लोग, विचित्र घटना से लोग हैरान, बड़े खतरे का संकेत

Rats bite 41 people in Nainital
देहरादून

प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

A case has been registered against five people at Jhabreda police station in Haridwar for bouncing a cheque of Rs 5 crore
देहरादून

पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

Husband killed, wife injured in bear attack in Chamoli
देहरादून

सहकारिता चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, जानें क्यों दोफाड़ हुई भाजपा

The Supreme Court has lifted the ban on Uttarakhand cooperative elections
देहरादून
