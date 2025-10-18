Government Jobs:बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे 1649 शिक्षक, तबादलों के मानक भी बदलेंगे

Government Jobs:प्रदेश में जल्द ही 1649 बेसिक शिक्षकों की भर्ती शुरू होने वाली है। शुक्रवार को देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने डीजी शिक्षा को अगले शैक्षिक सत्र के लिए किताबों को छपवाने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। कहा कि शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रदेशभर के छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उन्हें भ्रमण पर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त हैं। इनमें 451 पदों को भरने पर हाईकोर्ट के स्तर से रोक लगी है।शिक्षा मंत्री ने शेष 1649 पदों पर भर्ती की औपचारिकता को जल्द पूरा करने को है। सुगम जनपदों के रिक्त पदों के सापेक्ष लम्बे समय से दुर्गम में सेवारत शिक्षकों का समायोजन करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं ताकि नई भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित प्राथमिक शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में ही प्रथम तैनाती दी जा सके।