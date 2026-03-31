Middle-East War : रेत-बजरी, सीमेंट, टाइल्स और सरिया के दाम 20% बढ़े, निर्माण कार्यों पर संकट

Middle-East War : मध्य-पूर्व की जंग की तपिश से पूरी दुनिया झुलस रही है। हार्मुज स्टेट में जहाज फंसने के कारण एलपीजी संकट गहरा रहा है। अब इस जंग की तपिश भवन निर्माण सामग्री तक पहुंच चुकी है। युद्ध के कारण उत्तराखंड में भवन निर्माण सामग्री में करीब 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो गई है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सीमेंट, सरिया, ईंट और रेत के साथ ही टाइल्स भी महंगी हो गई हैं।ईंधन की दिक्कतों की वजह से कई स्थानों पर ट्रांसपोर्टरों ने मालभाड़ा बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इस वजह से मकान बना रहे लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हल्द्वानी के हार्डवेयर कारोबारियों के मुताबिक सरिया की कीमत में 20 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। पहले सरिया 5200 का था अब 6200 का हो गया है। अल्मोड़ा में में भी सरिया की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। पिथौरागढ़ में सरिया की कीमतों में प्रति कुंतल 400 से लेकर 500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इधर, देहरादून में 57 सौ रुपये कुंतल मिलने वाली सरिया का दाम अब 6300 पहुंच गया है। दून में पूर्व में जो टाइल्स 40 रुपये प्रतिफिट थी अब वह 45 रुपये पहुंच गई है। दून में रेत पूर्व में 105 रुपये प्रतिकुंतल था अब 110 पहुंच गया है। रोड़ी जो 95 रुपये कुतल मिलती थी अब 100 रुपये कुंतल हो गईहै। अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम में भी दस रुपये की बढ़ोत्तरी हो गई है।