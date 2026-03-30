भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा, कांग्रेस में जल्द होगी बड़ी टूट, कई दिग्गज नेता थामेंगे कमल का फूल

Political Stir : 2027 विस चुनाव से पहले राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड में तीन पूर्व विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर विस चुनाव का शंखनाद किया था। इनमें रुद्रपुर के पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल और भीमलाल आर्य सहित छह बड़े नेता शामिल थे। तीन पूर्व विधायकों के कांग्रेस के पाले में जाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनकी पार्टी से रिजेक्ट लोगों को कांग्रेस सलेक्ट कर रही है। प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी लंबे समय से संगठन विस्तार के काम में जुटी हुई है। कई नेता पूर्व में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कई और नेता भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मिशन 2027 के लक्ष्य को साधने में जुटी हुई है। कहा कि उत्तराखंड में भाजपा हैट्रिक लगाने वाली है।