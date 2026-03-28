भाजपा की घेराबंदी : तीन पूर्व विधायक सहित छह बड़े नेता आज कांग्रेस में होंगे शामिल, दिल्ली में होगी ज्वाइनिंग 

Political Battle : 2027 विस चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। आज तीन पूर्व विधायकों सहित छह कद्दावर नेता दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता हासिल करेंगे। इनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले के रुद्रपुर के पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल भी शामिल हैं। साथ ही पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली के पूर्व विधायक भीम लाल आर्य, रुड़की के पूर्व महापौर गौरव गोयल, भीमताल से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके लाखन सिंह नेगी, मसूरी के पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता शामिल हैं। इन सभी छह बड़े नेताओं की आज दिल्ली में कांग्रेस में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। करीब चार साल से राजनैतिक वनवास झेल रहे दो बार के पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल पर भी सभी की निगाहें गढ़ी हुई हैं। प्रदेश प्रभारी शैलजा सहित कांग्रेस आला कमान आज इन सभी छह नेताओं को पार्टी की सदस्यता प्रदान करेंगे। ये सभी नेता कल ही दिल्ली रवाना हो गए थे। कांग्रेस की ओर से विस चुनाव से पहले की गई इस घेराबंदी से भाजपा को बड़ी चुनौती मिलने की संभावनाएं लोग जता रहे हैं।