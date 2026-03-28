बिजली ग्राहक परेशान हुए तो एमडी भी भरेंगे जुर्माना, आयोग ने जारी की सख्त गाइडलाइन

Strict Guidelines : बिजली उपभोक्ताओं को होनी वाली परेशानी का खामियाजा अब न केवल छोटे कर्मचारी बल्कि एमडी स्तर के अफसरों को भी भुगतना पड़ेगा। बिजली उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी, विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर अब एमडी, निदेशक स्तर के अफसर भी कार्रवाई की जद में आएंगे। विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए सख्त गाइड जारी की है। अब अफसरों को न सिर्फ नोटिस जारी होंगे, बल्कि जुर्माना भी लगेगा। विद्युत नियामक आयोग लंबे समय से ऊर्जा के तीनों निगमों के मैनेजमेंट को सख्ती से आदेशों का पालन करने के आदेश जारी करता रहा है। आयोग के इन आदेशों को कभी भी निगमों ने गंभीरता से नहीं लिया है। अब इस लापरवाही पर नोटिस सीधे एमडी और निदेशकों को जारी होंगे। उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई को तलब किया जाएगा। इस दायरे में एमडी समेत निदेशक ऑपरेशन, निदेशक प्रोजेक्ट, निदेशक वित्त समेत निदेशक मानव संसाधन, अधिशासी निदेशक एचआर तक आएंगे। मामले में आयोग ने साफ किया कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं को सुनश्चिति करने को सख्ती बरती जाएगी।