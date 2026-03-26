उभोक्ताओं को अप्रैल से डबल झटका : बिजली और पानी के बिल होंगे महंगे, नए रेट तय

Dearness : बिजली और पानी के बिल नए वित्तीय वर्ष से महंगे होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली ओर पानी की नई दरें लागू हो जाएंगी। पानी की घरेलू दरों में नौ प्रतिशत और व्यवसायिक दरों में 15 प्रतिशत का इजाफा होगा। बिजली की दरें 31 मार्च को विद्युत नियामक आयोग जारी करेगा। बता दें कि हर साल एक अप्रैल को पानी की दरों में बढ़ोतरी होती है। ये बढ़ोतरी 2013 के बेस रेट के आधार पर होती है। जल संस्थान शहरी क्षेत्रों में पानी के बिलों का निर्धारण भवन कर मूल्य के आधार पर तय करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल हर महीने 117 रुपये महीना आ रहा है। अब ये बढ़ कर 121 रुपये महीना हो जाएगा। शहरों में यही पानी का बिल 360 रुपये महीने से बढ़ कर 373 रुपये महीना हो जाएगा।