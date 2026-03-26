महिला डॉक्टर ने कैनुला लगा अपनी नसों में घोल दिया जहर,  कार के भीतर का नजारा देख लोग सन्न

Female Doctor's Suicide : जहरीला इंजेक्शन लगाकर एक महिला पीजी डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। देहरादून के एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की महिला पीजी डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। वह नेत्र रोग विभाग में एमएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थीं। सीओ सदर अंकित कंडारी के मुताबिक अंबाला निवासी डॉ. तन्वी देहराखास में मां के साथ रहती थीं। मंगलवार रात उनकी नाइट ड्यूटी थी। तन्वी ने रात 11:30 बजे मां को मैसेज किया कि वह 12:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगी। उसी शाम अंबाला से पिता डॉ. ललित मोहन भी देहरादून पहुंचे थे। बेटी से संपर्क न होने पर पिता उसे तलाशने निकल पड़े। इंदिरेश अस्पताल के पास तन्वी कार में अचेत देख उनके होश फाख्ता हो गए। पिता ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा और बेटी को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महतया करने वाली डॉ. तन्वी बेहद मानसिक तनाव में थी। पुलिस की प्रारंभिक तफ्तीश में पता चला है कि वह पहले भी दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। बेटी की इसी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसकी मां उसके साथ देहरादून के देहराखास में किराये के कमरे में रह रही थीं।