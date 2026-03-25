Cabinet Decision : फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट मंजूर, कैबिनेट में 16 प्रस्ताव हुए पास

Cabinet Decision : कैबिनेट बैठक में आज 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि राज्य में सरकार गठन के चौथे साल आज पहली फुल बैठक हुई। कुछ दिन पूर्व ही राज्य में खाली पड़े पांच कैबिनेट पदों को भरा गया था। नव नियुक्त मंत्रियों की ये पहली कैबिनेट बैठक थी। आज जिन 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल पर ब्याज छूट देने, फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट को देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार साल पूरे होने के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। उसके बाद कैबिनेट बैठक शुरू हुई। बैठक में एक ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति, ई वाहनों के लिए 4% अन्य के लिए 5% ब्याज दर पर मुहर लगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुन्तल करने, रबी और खरीफ सत्रों में गेंहू तथा धान खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रखने का निर्णय भी लिया गया है।