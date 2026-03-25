New Policy : स्कूल बस-वैन के किराये पर लगेगी लगाम, नई नीति आज हो सकती है मंजूर

New Policy : स्कूल बस और वैन का किराया निर्धारित करने के लिए नई नीति तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड में अभी तक स्कूल वाहनों के लिए कोई आधिकारिक किराया नीति नहीं थी। पिछले साल संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा की अध्यक्षता में गठित समिति ने विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी है। बैठक में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दो श्रेणियां बनाकर किराए पर सहमति बन सकती है। स्कूल वैन एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता के मुताबिक एक वैन संचालक प्रति छात्र न्यूनतम 2800 रुपये किराया हर महीने मिलने की स्थिति में खर्चे चल पा रहे हैं। बढ़ती महंगाई में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। उनका तर्क है कि जीपीएस, कैमरा, फिटनेस, बीमा और ड्राइवर की सैलरी को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी जरूरी है।