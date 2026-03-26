26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

राज्य में स्कूल बस-वैन का किराया तय, छुट्टियों में भी जेब होगी ढीली, हजारों अभिभावकों को झटका

School Bus Fares Fixed : राज्य परिवहन प्राधिकरण ने निजी स्कूलों की बसों और वैन का किराया तय कर दिया है। घर से स्कूल की दूरी का मानक लेते हुए नया किराया निर्धारित किया गया है। कुछ अभिभावकों को नई नीति से राहत मिली है और साथ ही तमाम को झटका भी लगा है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Mar 26, 2026

The State Transport Authority has fixed the fares of school buses and vans in Uttarakhand

उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन का किराया तय हो गया है

School Bus Fares Fixed : स्कूल बसों और वैन का किराया तय कर दिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण-एसटीए की बुधवार को कुल्हान स्थित परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत स्कूल से छात्र के घर की दूरी के हिसाब से स्कूली बसों के लिए हर महीने केवल 2200 रुपये से लेकर अधिकतम 3700 रुपये ही किराया लिया जा सकेगा। स्कूल वैन के रूप में संचालित टैक्सी मैक्सी कैब का किराया 2100 से 3500 रुपये तक रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इस दर में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की छूट दी गई है। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भी अभिभावकों को बस-वैन का किराया देना होगा। हालांकि इस अवधि में उन्हें 25 प्रतिशत कम किराया देना होगा।

मेहरा कमेटी की रिपोर्ट हुई पेश

उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन का किराया पहली बार शासन स्तर से तय हुआ है। परिवहन सचिव एवं आयुक्त बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल वाहनों का किराया तय करने के लिए गठित मेहरा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। कमेटी ने बस और छोटे वाहनों की खरीद, रखरखाव और संचालन पर आने वाले विभिन्न खर्चों के अध्ययन करने के बाद कुछ अहम सुझाव दिए थे। एसटीए ने मेहरा कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। गर्मियों और सर्दियों के अवकाश के दौरान मासिक किराए में 25 प्रतिशत की छूट लागू रहेगी। बैठक का संचालन सनत कुमार सिंह, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किया। मेहरा कमेटी ने यूपी के फैसले का अध्ययन करने के बाद राज्य के स्कूल संचालकों के साथ भी विचार-विमर्श किया। 

इस प्रकार रहेगा किराया

टैक्सी मैक्सी कैब

दूरी शुल्क

1-10किमी             2100

10-20किमी          2500

20-30किमी          3000

30 से अधिक          3500

स्कूल बस

दूरी                           शुल्क

1-10किमी                2200

10-20किमी             2700

20-30किमी 3200

30 से अधिक 3700

निरस्त होगा परमिट

नएप्रावधानों के अनुसार स्कूल प्रबंधन तय शुल्क से अधिक राशि नहीं लेंगे। स्कूलों को इसका शपथ पत्र भी देना होगा। इसका उल्लंघन होने पर स्कूल के वाहन का परमिट निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। हर स्कूल संचालक को वाहन के किराए की रसीद भी अभिभावक को देनी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्कूल एडवांस में शुल्क नहीं लेंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Mar 2026 11:35 am

Published on:

26 Mar 2026 11:24 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / राज्य में स्कूल बस-वैन का किराया तय, छुट्टियों में भी जेब होगी ढीली, हजारों अभिभावकों को झटका

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

महिला डॉक्टर ने कैनुला लगा अपनी नसों में घोल दिया जहर,  कार के भीतर का नजारा देख लोग सन्न

A female doctor in Dehradun committed suicide by injecting poison
देहरादून

उभोक्ताओं को अप्रैल से डबल झटका : बिजली और पानी के बिल होंगे महंगे, नए रेट तय

Electricity and water bills will become costlier in Uttarakhand from April 1
देहरादून

उत्तराखंड में अब मनमाना नहीं होगा स्कूल बसों का किराया सरकार ने तय की रेट लिस्ट

Minor Girl Molested in Badlapur School
समाचार

Cabinet Decision : फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट मंजूर, कैबिनेट में 16 प्रस्ताव हुए पास

16 proposals were passed in the Uttarakhand cabinet meeting today
देहरादून

New Policy : स्कूल बस-वैन के किराये पर लगेगी लगाम, नई नीति आज हो सकती है मंजूर

Uttarakhand to curb arbitrary fares of private school buses and vans
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.