Global Crisis :  पीएम मोदी ने कल बुलाई बड़ी बैठक, सभी राज्यों के मुख्य सचिव होंगे शामिल, जानें क्या होंगे एजेंडे

Global Crisis : ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश में एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कमी होने लगी है। लगातार तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। एलपीजी के लिए कतारें बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर कल पीएम ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें विपक्ष ने भी सरकार का साथ दिया। इधर, इसी बीच अब शुक्रवार को दिल्ली में पीएम बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में बडे अधिकारियों और सभी राज्यों में मुख्य सचिव आमंत्रित किए गए हैं। बैठक में भविष्य की संभावनाओं और विश्व की मौजूदा परिस्थतियों का भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने पीएमओ से पत्र आने की पुष्टि की है। मुख्य सचिव के मुताबिक कल पीएम मोदी देशभर के अधिकारियों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इनमें सभी राज्यों का शामिल होना अनिवार्य किया गया है।