एलपीजी की नई गाइडलाइन : शादी में सिलेंडर के लिए 10 दिन पहले करें आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी

New LPG Guidelines :ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। देहरादून में भी एलपीजी का बैकलॉग हजारों में पहुंच गया है। इसी को देखते हुए डीएम ने नई गाइडलाइन जारी की है। शादी के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के कायदे बदल गए हैं। शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए तो समारोह से 10 दिन पहले आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति तथा खाद्य निरीक्षक कार्यालय में किया जाएगा। आवेदन के लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक है। देहरादून के डीएम सविन बंसल की ओर से सोमवार को इस बाबत आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर दिए जाएंगे। सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद एजेंसी में जमा कराना होगा। डीएम ने बताया कि जिले में अब तक 75 आवेदन पत्र मिले हैं। गैस एजेंसियों को 10 प्रतिशत व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक में रखने के लिए कहा गया है।इधर, दून के डीएसओ कैलाश अग्रवाल के मुताबिक, शादियों के लिए एसओपी के आधार पर केवल दो सिलेंडर ही दिए जाएंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से आदेश मिल चुके हैं। शादियों के लिए सिलेंडर का कोटा नहीं बढ़ाया जाएगा।