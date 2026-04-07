दो पश्चिमी विक्षोभ हुए सक्रिय : जेट स्ट्रीम पर बढ़ा दबाव, उत्तराखंड  में अगले 48 घंटे बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Weather Alert : अप्रैल में मौसम ने ठंडक बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम से चलने वाली जेट स्ट्रीम (हवा की नदियों) के काफी नीचे बहने के चलते मौसम का मिजाज बदला है। हवा की नदियां धरती से काफी करीब से गुजर रही हैं। इससे समूचे उत्तर भारत में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। उत्तराखंड सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में अप्रैल में बर्फबारी लोगों को हैरान कर रही है। वहीं दूसरी ओर दो-दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम आज से और भी भयानक रूप दिखा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक आज और कल राज्य के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, यूएस नगर, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के तेज अंधड़ चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के शेष जिलों में भी कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज अंधड़ चलने का यलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत और यूएस नगर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।