नेपाली कर रहे दुबई आर्मी का रुख, सेना की पोर्टर भर्ती में यूपी-बिहार के युवाओं की भीड़

Porter Recruitment : नेपाली नागरिक अब भारतीय सेना की पोर्टर भर्ती से पूरी तरह गायब होने लगे हैं। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध में नेपाली युवाओं को रूसी सेना में काम करने के तमाम अवसर मिले हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की सेना में भी नेपाली गोरखाओं की भर्ती जारी है। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना में भर्ती होने में दिलचस्पी भी कम होने लगी थी। इधर, अब एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 90 किमी दूर धारचूला में सोमवार से भारतीय सेना की पांच दिवसीय पोर्टर भर्ती शुरू हुई। पहले दिन नेपाल मूल का एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। जबकि पूर्व में पोर्टर के लिए सेना धारचूला के स्थानीय युवाओं और नेपाली नागरिकों पर अधिक निर्भर रहती थी। स्थानीय जितेंद्र वर्मा, सोनू मर्तोलिया का कहना है कि अब नेपाली युवक पोर्टर बनने नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं की भागीदारी भी कम दिख रही है। पोर्टर भर्ती में अधिकांश युवा यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं।