Orange Alert:नौ अक्तूबर तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, ठंड देगी दस्तक

Weather Forecast:मानसून की विदाई होने के बाद भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्तूबर में लगातार बारिश होने के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। अक्तूबर शुरुआत से ही राज्य के विभिन्न स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। आईएमडी की ओर से आज जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में आगामी नौ अक्तूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बौछारों का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में आज बहुत हल्की बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक कल यानी शनिवार को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चम्पावत, उत्तरकाशी और यूएस नगर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य के अन्य जिलों में कल बहुत हल्की बारिश और मेघ गर्जना का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में पांच अक्तूबर से बारिश के दौर में तेजी आने की संभावना है। छह अक्तूबर को राज्य में चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने आज जारी किया है। इस दिन कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में नौ अक्तूबर तक लगातार बारिश की संभावना है।