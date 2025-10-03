Patrika LogoSwitch to English

Orange Alert:नौ अक्तूबर तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, ठंड देगी दस्तक

Weather Forecast:आईएमडी ने आज से नौ अक्तूबर तक लगातार बारिश, ओलावृष्टि, तेज अंधड़ और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड सहित यूपी में ठंड की शुरुआत होने की संभावना है। साथ ही भारी बारिश के दौरान पहाड़ों में भू-स्खलन का खतरा भी पैदा हो सकता है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 03, 2025

Heavy rain and snowfall is forecast in Uttarakhand for the next seven days

उत्तराखंड में आज से नौ अक्तूबर तक बारिश का पूर्वानुमान है

Weather Forecast:मानसून की विदाई होने के बाद भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्तूबर में लगातार बारिश होने के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। अक्तूबर शुरुआत से ही राज्य के विभिन्न स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। आईएमडी की ओर से आज जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में आगामी नौ अक्तूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बौछारों का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में आज बहुत हल्की बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक कल यानी शनिवार को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चम्पावत, उत्तरकाशी और यूएस नगर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य के अन्य जिलों में कल बहुत हल्की बारिश और मेघ गर्जना का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में पांच अक्तूबर से बारिश के दौर में तेजी आने की संभावना है। छह अक्तूबर को राज्य में चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने आज जारी किया है। इस दिन कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में नौ अक्तूबर तक लगातार बारिश की संभावना है।

छह अक्तूबर को ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने उत्तराखंड के कई जिलों में छह अक्तूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक छह अक्तूबर को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। साथ ही इस दिन राज्य में चार हजार मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। छह अक्तूबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में गर्जना के साथ ओलावृष्टि और 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना है। पांच और सात अक्तूबर को राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

Updated on:

03 Oct 2025 02:33 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Orange Alert:नौ अक्तूबर तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, ठंड देगी दस्तक

