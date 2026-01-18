18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

दूसरे जिले की पुलिस करेगी मृतक किसान के परिजनों की सुरक्षा, केस भी काठगोदाम ट्रांसफर

Farmer Suicide Case : किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या केस अब यूएस नगर जिले के काशीपुर से नैनीताल जिले के काठगोदाम थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी बात ये है कि मृतक के परिजनों को यूएस नगर पुलिस पर कतई एतबार नहीं रहा। लिहाजा अब मृतक के परिजनों की सुरक्षा में भी दूसरे जिले की पुलिस को तैनात किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 18, 2026

The family of the farmer who committed suicide will be provided security by the police of another district. This case has also been transferred to the Kathgodam police station

आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने किसान आत्महत्या प्रकरण की जांच शुरू कर दी है

Farmer Suicide Case : किसान सुखवंत आत्महत्या प्रकरण में 26 लोगों के खिलाफ काशीपुर की आईटीआई कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि काशीपुर के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह ने बीते 10 जनवरी को हल्द्वानी के गौलापार स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से पहले सुखवंत ने फेसबुक पर लाइव आकर आरोप लगाया था कि उनके साथ करीब चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। एक साल से पुलिस के चक्कर काटने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की थी। फेसबुक पर वीडियो वायरल होने से शासन में भी खलबली मच गई थी। मामले में कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शासन के निर्देश पर मामले की जांच के लिए आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एसआईटी गठित की गई है। आईजी ने कल से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, अब इस केस को आईटीआई थाने से हटाकर काठगोदाम ट्रांसफर कर दिया गया है।

यूएस नगर पुलिस पर भरोसा नहीं

मृतक किसान के परिजनों को यूएस नगर पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। अभी तक उनके घर की सुरक्षा यूएस नगर पुलिस कर रही थी। अब दूसरे जिले की पुलिस करेगी। आईजी और एसआईटी प्रमुख भरणे ने कहा कि मृतक के घर पर सुरक्षा में तैनात ऊधमसिंह नगर पुलिस के जवानों को हटाया जाएगा। उनके स्थान पर दूसरे जिले की पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी। मृतक के घर के आसपास भी यूएस नगर पुलिस को भटकने नहीं दिया जाएगा।

घटना स्थल पहुंची एसआईटी

किसान सुखवंत आत्महत्या प्रकरण से हड़कंप मचा हुआ है। काठगोदाम के सर्किट हाउस में आईजी नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने दो घंटे तक घटनाक्रम से संबंधित फाइलें पढ़ीं। पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार जाना और घटनास्थल पर जाकर दोबारा फॉरेसिंक साक्ष्य लिए। आईजी भरणे शनिवार दोपहर दो बजे भीमताल होकर काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचे। यहां एसपी चम्पावत अजय गणपति, सीओ टनकपुर वंदना वर्मा समेत एक निरीक्षक और दरोगा के साथ बंद कमरे में दो घंटे तक बैठक की। इस दौरान अब तक जुटाए गए स्थानीय पुलिस के साक्ष्यों को देखा गया। शाम चार बजे टीम घटनास्थल पहुंची जहां 10 जनवरी की रात सुखवंत ने खुद को गोली मारी थी। टीम ने होटल कर्मियों से भी पूछताछ की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Jan 2026 09:12 am

Published on:

18 Jan 2026 09:09 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / दूसरे जिले की पुलिस करेगी मृतक किसान के परिजनों की सुरक्षा, केस भी काठगोदाम ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सावधान! कल से दस्तावेज बगैर टोल प्लाजा पार किया तो कटेगा चालान, ई-डिटेक्शन प्रणाली होगी शुरू

The e-detection system is set to be launched at toll plazas in Uttarakhand from tomorrow
देहरादून

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव : 19 IAS और आठ पीसीएस के तबादले, सीएम सचिव के विभाग में भी कटौती

The government in Uttarakhand carried out a major administrative reshuffle today
देहरादून

Char Dham Yatra 2026 : बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरों पर पाबंदी, जानें वजह

During the Chardham Yatra in Uttarakhand in 2026, carrying mobile phones will be prohibited at Badrinath Dham
देहरादून

कुत्तों में लगेगी माइक्रो चिप, बेघर किया तो पड़ेगा 20 हजार जुर्माना, केस भी होगा दर्ज , सख्त हुई डॉग पॉलिसी

Under the new dog policy in Dehradun, microchipping of dogs will be mandatory, and strict action will be taken against those who abandon their dogs
देहरादून

घर पर बुजुर्ग की लाश को कुतर रहे थे चूहे, पांच दिन पहले हो चुकी थी मौत, नजारा देख लोग हैरान

In Haldwani, the body of an elderly man lay in his room for five days, and rats gnawed at his body
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.