Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियाँ तेज़, चार अमृत स्नान पहली बार; अखाड़ा परिषद ने की प्रमुख तिथियों की घोषणा

अर्ध कुंभ 2027 के लिए तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। मकर संक्रांति से शुरुआत होगी। और इस बार पहली बार चार अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे। अखाड़ा परिषद ने सभी प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियाँ घोषित कर दी हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mahendra Tiwari

Nov 28, 2025

कुंभ मेला 2027 (फोटो: IANS/File)

कुंभ मेला 2027 (फोटो: IANS/File)

मकर संक्रांति, 13 जनवरी से मेले की शुरुआत की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अर्ध कुंभ 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। शुक्रवार को सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने दमकोठी में सीएम धामी से मुलाकात कर मेले की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद निरंजनी के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज भी मौजूद रहे। इसी दौरान अर्ध कुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों और व्यवस्थाओं को लेकर औपचारिक तारीखों का ऐलान किया गया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कुंभ का आयोजन अखाड़ों की प्रमुख जिम्मेदारी है। पूरा देश हरिद्वार में होने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन का इंतज़ार कर रहा है।

सीएम बोले- संतों की भूमिका बेहद अहम

सीएम धामी का कहना है कि कुंभ आयोजन में संतों की भूमिका बेहद अहम है। उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए मेले को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने दोहराया कि 13 जनवरी, मकर संक्रांति को मेले की शुरुआत तय है। सभी प्रशासनिक काम समय पर पूरे किए जा रहे हैं।

हरिद्वार में 2027 के अर्ध कुंभ की तैयारियों को नई रफ़्तार मिली है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में अखाड़ा परिषद ने 10 प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियाँ जारी कर दीं। खास बात यह है कि इस बार पहली बार चार अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे। जो जनवरी से अप्रैल के बीच श्रद्धालुओं के लिए खास आध्यात्मिक महत्व लेकर आएंगे।

मुख्य स्नान पर्व

14 जनवरी 2027 – मकर संक्रांति
6 फरवरी 2027 – मौनी अमावस्या
11 फरवरी 2027 – बसंत पंचमी
20 फरवरी 2027 – माघ पूर्णिमा

अखाड़ा परिषद ने बताया कि अमृत स्नान की तिथियाँ इस बार मेले को और भी आकर्षक और व्यापक बनाएंगी। अर्ध कुंभ का दायरा पहले की तुलना में बड़ा और अधिक भव्य रखा गया है।

चार अमृत स्नान (पहली बार)

6 मार्च 2027 – महाशिवरात्रि (पहला अमृत स्नान)
8 मार्च 2027 – सोमवती/फाल्गुन अमावस्या (दूसरा अमृत स्नान)
14 अप्रैल 2027 – मेष संक्रांति/बैसाखी (तीसरा अमृत स्नान)
20 अप्रैल 2027 – चैत्र पूर्णिमा (चौथा अमृत स्नान)

अन्य प्रमुख पर्व

7 अप्रैल – चैत्र प्रतिपदा (हिंदू नववर्ष)
15 अप्रैल – राम नवमी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Nov 2025 08:04 pm

Published on:

28 Nov 2025 08:03 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियाँ तेज़, चार अमृत स्नान पहली बार; अखाड़ा परिषद ने की प्रमुख तिथियों की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

UKSSSC पेपर लीक केस में CBI का बड़ा एक्शन: टिहरी के सहायक प्रोफेसर अरेस्ट; पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

uksssc paper leak cbi arrests tehri assistant professor investigation
देहरादून

हर पांच साल में होगी कर्मचारियों के वेतन की जांच, नई व्यवस्था लागू, जानें वजह

Uttarakhand state employees' salaries will now be reviewed every five years
देहरादून

LUCC Scam:अभिनेता श्रेयस तलपड़े  और आलोक नाथ सहित 46 लोगों पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, बड़े घोटाले का मामला

The CBI has registered a case against 46 people, including film actors Alok Nath and Shreyas Talpade, in connection with the LUCC scam in Uttarakhand
देहरादून

दिसंबर में भारी बारिश और  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, ठंड तोड़ेगी रिकॉर्ड, अलर्ट मोड पर शासन

This year, December is going to be very cold due to heavy rains and heavy snowfall in the hilly areas
देहरादून

मां कहां है…नाले में पत्थरों के ढेर के नीचे से झांकती साड़ी देख कांप उठी रूह, सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप

In Narayanbagh of Chamoli district of Uttarakhand, a man murdered his wife and buried her body under a pile of stones near a drain
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.