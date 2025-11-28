अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियाँ तेज़, चार अमृत स्नान पहली बार; अखाड़ा परिषद ने की प्रमुख तिथियों की घोषणा

बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद निरंजनी के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज भी मौजूद रहे। इसी दौरान अर्ध कुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों और व्यवस्थाओं को लेकर औपचारिक तारीखों का ऐलान किया गया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कुंभ का आयोजन अखाड़ों की प्रमुख जिम्मेदारी है। पूरा देश हरिद्वार में होने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन का इंतज़ार कर रहा है।