सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से डोली धरती : घरों से बाहर भागे लोग, अलर्ट मोड पर प्रशासन

Earthquake : आज सुबह-सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी। भूकंप के झटकों से उत्तराखंड का बागेश्वर की धरती डोल उठी। भूकंप के झटके आज सुबह 7:25 बजे महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग भयभीत होकर घरों से बाहर की ओर भागने लगे। भीषण ठंड के बीच लोग काफी देर तक घरों से बाहर ही रहे। भूकंप के थमने के बाद भी लोग घरों में जाने से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लोग फोन कॉल कर एक दूसरे की कुशलझेम पूछने में लगे रहे। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र बागेश्वर था। भूकंप का केंद्र जमीन से दस किमी नीचे था। भूकंप के बाद अधिकारी भी सक्रिय हो गए थे और अलग-अलग तहसीलों से अपडेट लेने में जुट गए थे। साथ ही आईआरएस सिस्टम भी सक्रिय हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप से किसी भी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन की टीमें विभिन्न इलाकों में पहुंच चुकी हैं।