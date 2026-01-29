पूर्व विधायक बोले…मैं मां को तिल-तिल मरता नहीं देख सकता, मुझे बख्श दो, केस दर्ज होने से हुए व्यथित

पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि कि जब से यह घटनाक्रम हुआ है, तब से किसी के भी सामने मीना शर्मा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज डेढ़ साल बाद उनको बोतल में निकले हुए जिन्न की तरह इस मामले की याद आ रही है। ठुकराल ने कहा कि उनका क्या कसूर है, उसने क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा कि मीना शर्मा ने कोतवाली में धरने पर बैठते ही कहा कि ठुकराल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब मेरा कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किस बात की माफी मांगे। ठुकराल ने कहा कि मीना शर्मा को उनको लेकर किस बात का गुस्सा है। उन्होंने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। कहा कि डेढ़ साल पहले उनकी मां, मीना शर्मा को समझाने उनके घर गईं। इस दौरान उनकी मां के साथ क्या हुआ यह पूरे शहर ने देखा। इसके बाद उनकी मां की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद से उनकी मां की तबीयत खराब ही रहती है।