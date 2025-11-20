Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Weather:मौसम दिखाने लगा तेवर, जमने लगे नदी-नाले, सड़कों पर बिछी पाले की चादर, ठंड से थर्राए लोग  

Weather:मौसम अब कड़े तेवर दिखाने लगा है। उत्तराखंड में केदारनाथ-बदरीनाथ धाम से लेकर मुनस्यारी तक भीषण ठंड पड़ने लगी है। ऊंचाई वाले इन क्षेत्रों में नदी-नाले, पानी के नल और झरने जमने लगे हैं। माइनस तापमान पहुंचने से लोगों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 20, 2025

Due to the severe cold in Uttarakhand, rivers, streams and waterfalls have also started turning into ice (1)

उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण ठंड के कारण नदी-नाले जमने लगे हैं

Weather:मौसम उग्र रूप दिखाने लगा है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन यहां पर न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। आईएमडी ने अगले तीन दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक और गिरावट आने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन के वक्त धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है। यहां पर सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके कारण सुबह के समय पर्वतीय इलाकों में अब पाले की सफेद चादर बिछने लगी है। राज्य में बदरीनाथ, केदारनाथ धाम से लेकर मुनस्यारी तक नदी-नालों का पानी जमकर ठोस बर्फ में तब्दील होने लगा है। बदरीनाथ धाम में चट्टानों से बहता पानी भी जमने लगा है। ये पानी कांच की तरह अलग-अलग स्वरूप में नजर आ रहा है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी अत्यंत ठंड के कारण पानी जमने लगा है। इधर, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। यहां पर भी पानी जमने लगा है। इससे इन इलाकों में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में नलों में पानी जमने से पेयजल संकट भी गहराने लगा है। राज्य में लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगे हैं।

शुरू होगी कोहरे की मार

उत्तराखंड में मौसम लगातार तल्खी दिखा रहा है। यहां के पर्वतीय इलाकों में पिछले एक सप्ताह से खूब पाला गिर रहा है। आईएमडी ने सुबह के समय कई इलाकों में अब कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। आज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं। इससे यहां पर ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है। हालांकि आईएमडी ने 20, 21,22,23,24,25और 26 नवंबर को राज्य में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक कमी आने का भी अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य में ठंड में और बढ़ोत्तरी होने वाली है।

ये भी पढ़ें-कथित प्रेमी के साथ बहू को पवित्रता सिद्ध करवाने मंदिर लाई सास, बच्चे को लेकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Weather:मौसम दिखाने लगा तेवर, जमने लगे नदी-नाले, सड़कों पर बिछी पाले की चादर, ठंड से थर्राए लोग  

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

Delhi blasts prime accused Dr Umar Nabi's Pithoragarh and Dehradun connections have surfaced
देहरादून

कथित प्रेमी के साथ बहू को पवित्रता सिद्ध करवाने मंदिर लाई सास, बच्चे को लेकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

A mother-in-law took her daughter-in-law and her lover to a temple, leading to high-voltage drama between the two sides
देहरादून

एस्मा लागू : सरकार ने हड़ताल पर छह महीने तक लगाई रोक, उपनल में नो-वर्क नो पे, कर्मचारियों में गुस्सा

The Uttarakhand government has implemented the ESMA, prohibiting employee strikes
देहरादून

भाजपा एंटी इनकंबेंसी वाली सीटें करेगी चिह्नित, पूरे राज्य में शुरू होगा गोपनीय सर्वे, कईयों के कटेंगे टिकट

BJP in Uttarakhand to launch confidential survey to identify assembly seats with anti-incumbency
देहरादून

भाजपा नेता की पत्नी का गनर छिना और बेटे से शस्त्र, पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

The government gunner of BJP leader Kunwar Pranav Singh Champion's wife has been removed and his son's arms license has been cancelled
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.