Weather:मौसम दिखाने लगा तेवर, जमने लगे नदी-नाले, सड़कों पर बिछी पाले की चादर, ठंड से थर्राए लोग  

उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण ठंड के कारण नदी-नाले जमने लगे हैं
Weather:मौसम उग्र रूप दिखाने लगा है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन यहां पर न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। आईएमडी ने अगले तीन दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक और गिरावट आने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन के वक्त धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है। यहां पर सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके कारण सुबह के समय पर्वतीय इलाकों में अब पाले की सफेद चादर बिछने लगी है। राज्य में बदरीनाथ, केदारनाथ धाम से लेकर मुनस्यारी तक नदी-नालों का पानी जमकर ठोस बर्फ में तब्दील होने लगा है। बदरीनाथ धाम में चट्टानों से बहता पानी भी जमने लगा है। ये पानी कांच की तरह अलग-अलग स्वरूप में नजर आ रहा है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी अत्यंत ठंड के कारण पानी जमने लगा है। इधर, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। यहां पर भी पानी जमने लगा है। इससे इन इलाकों में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में नलों में पानी जमने से पेयजल संकट भी गहराने लगा है। राज्य में लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगे हैं।
उत्तराखंड में मौसम लगातार तल्खी दिखा रहा है। यहां के पर्वतीय इलाकों में पिछले एक सप्ताह से खूब पाला गिर रहा है। आईएमडी ने सुबह के समय कई इलाकों में अब कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। आज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं। इससे यहां पर ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है। हालांकि आईएमडी ने 20, 21,22,23,24,25और 26 नवंबर को राज्य में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक कमी आने का भी अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य में ठंड में और बढ़ोत्तरी होने वाली है।
