Weather:मौसम दिखाने लगा तेवर, जमने लगे नदी-नाले, सड़कों पर बिछी पाले की चादर, ठंड से थर्राए लोग  

Weather:मौसम उग्र रूप दिखाने लगा है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन यहां पर न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। आईएमडी ने अगले तीन दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक और गिरावट आने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन के वक्त धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है। यहां पर सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके कारण सुबह के समय पर्वतीय इलाकों में अब पाले की सफेद चादर बिछने लगी है। राज्य में बदरीनाथ, केदारनाथ धाम से लेकर मुनस्यारी तक नदी-नालों का पानी जमकर ठोस बर्फ में तब्दील होने लगा है। बदरीनाथ धाम में चट्टानों से बहता पानी भी जमने लगा है। ये पानी कांच की तरह अलग-अलग स्वरूप में नजर आ रहा है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी अत्यंत ठंड के कारण पानी जमने लगा है। इधर, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। यहां पर भी पानी जमने लगा है। इससे इन इलाकों में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में नलों में पानी जमने से पेयजल संकट भी गहराने लगा है। राज्य में लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगे हैं।