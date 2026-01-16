17 जनवरी 2026,

शनिवार

देहरादून

घनघोर हुआ मौसम : अगले दो दिन बारिश की चेतावनी, 21 जनवरी से फिर बरसेंगे मेघ, पहाड़ों में होगी बर्फबारी

Weather Forecast : मौसम ने कवरट बदल ली है। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल दो दिन बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। राज्य के मैदानी इलाकों में अगले पांच दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 16, 2026

The IMD has issued an alert for rain, snowfall, and cold wave conditions in the plains of Uttarakhand for the next six days, starting today

उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आज से अगले छह दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है

Weather Forecast : मौसम आज से बरसने को तैयार है। आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए लोगों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। उत्तराखंड में नवंबर से बारिश नहीं होने के कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। हालात ये हैं कि यहां के पहाड़ सर्दियों में भी तप रहे हैं। मसूरी, मुक्तेश्वर और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस तक अधिक पहुंच गया है। दिसंबर और जनवरी में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने, बर्फ की कमी और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हालात बने हैं। इसी बीच आईएमडी ने आज से अगले छह दिन के लिए गुड न्यूज दी है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज और कल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से 23 जनवरी तक राज्य में 34 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार व्यक्त किए हैं। बारिश और बर्फबारी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बारिश से पहाड़ में पेयजल स्रोत भी रिचार्ज हो सकते हैं।

पहाड़ के तापमान में उछाल

मौसम विभाग के मुताबिक, जनवरी के पहले पखवाड़े में मसूरी, मुक्तेश्वर और नैनीताल का सामान्य औसत तापमान 10, 12 और 13 डिग्री सेल्सियस रहता था। इस साल पहले पखवाड़े में मसूरी का औसत तापमान 16, मुक्तेश्वर 18 और नैनीताल का 17 डिग्री सेल्सियस है। टिहरी और पिथौरागढ़ जैसे ठंडे रहने वाले जिलों का तापमान भी सर्दियों में 20 डिग्री तक पहुंच रहा है, जो सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक है। राज्य के मैदानी इलाके कोहरे एवं ठंडी हवाओं से ठिठुर रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के कई शहरों का तापमान पहाड़ों से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है।

शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज और कल यूएस नगर एवं हरिद्वार जिले में अत्यंत घना कोहरा छाने के कारण शीत दिवस की स्थिति पैदा होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इन दो जिलों में आज और कल शीत लहर चलने का भी अलर्ट जारी किया है। इसे अलावा नैनीताल, देहरादून, पौड़ी और चम्पावत जिले के मैदानी इलाकों में 20 जनवरी तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी हुआ है।  

Updated on:

17 Jan 2026 03:38 pm

Published on:

16 Jan 2026 11:18 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / घनघोर हुआ मौसम : अगले दो दिन बारिश की चेतावनी, 21 जनवरी से फिर बरसेंगे मेघ, पहाड़ों में होगी बर्फबारी

