22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

हजारों दैनिक और संविदा कर्मी होंगे पक्के, नई कट ऑफ जल्द होगी तय, सरकार ने शुरू की तैयारी

Regularization : हजारों दैनिक और संविदा कर्मी जल्द ही नियमित होने वाले हैं। इसके लिए शासन जल्द ही नई कट ऑफ तय करने जा रहा है। कट ऑफ तय होते ही हजारों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार वन विभाग के दैनिक श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 22, 2026

Thousands of daily wage and contractual workers in Uttarakhand are soon to be made permanent

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Regularization : विभिन्न विभागों में दैनिक और संविदा पर कार्यरत हजारों कर्मियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार दैनिक और संविदा आधारित कर्मचारियों के विनियमितीकरण, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की नई कट ऑफ भी जल्द तय होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की उप कमेटी में वर्ष 2022 से पहले तक नियुक्त हो चुके कार्मिकों को इसके दायरे में लाने पर सहमति बनी है। कमेटी अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस विषय पर अभी समिति की कुछ और बैठक प्रस्तावित हैं। बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उसके उसके साथ ही सरकार इस संबंध में आदेश भी जारी कर देगी। वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने के फैसले के बाद अब सरकार वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी राहत दे सकती है।

वन श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों का भी मानदेय बढ़ने वाला है। इनका न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये तय हो सकता है। वर्तमान में श्रम विभाग के मानक के अनुसार श्रमिकों को 12539 से 14 हजार 23 रुपये मानदेय मिलता है। कटौतियों के बाद यह राशि और भी कम हो जाती है। दैनिक श्रमिकों की संख्या 700 से ज्यादा है। पिछले काफी समय से इनके मानदेय को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है। अब उपनल, दैनिक-संविदा कर्मियों के मानदेय-सेवा आदि तय करने के लिए गठित कैबिनेट की सब कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल स्वयं इस कमेटी के अध्यक्ष हैं।  इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाने की तैयारी है।

पुनर्निर्धारण के आदेश पर रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण के आदेश पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय करते हुए , सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। याची सेवक सिंह, गोपाल दत्त पंत, प्रमोद कुमार, धरमराम आर्य, प्यारे लाल साह आदि ने इस संबंध में याचिकाएं दाखिल की। जिसके जरिए सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 एवं वित्त सचिव की ओर से प्रोन्नत वेतनमान का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में 18 दिसंबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 09:05 am

Published on:

22 Jan 2026 09:04 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हजारों दैनिक और संविदा कर्मी होंगे पक्के, नई कट ऑफ जल्द होगी तय, सरकार ने शुरू की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मौसम आज शाम से उग्र :  कल पूरे प्रदेश में भारी बारिश–ओलावृष्टि, पहाड़ों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, सीएम ने बुलाई बैठक

The IMD has issued an orange alert for heavy rain, snowfall, hailstorms, and strong winds in Uttarakhand
देहरादून

महिलाएं गले में पहनेंगी कंटीला गुलबंद, बाघ-तेंदुओं से सुरक्षा को शुरू होगा अनूठा प्रयोग

In Uttarakhand, women will be given thorny neckbands to wear for protection against tigers and leopards
देहरादून

भाजपा विधायक के रुख से चढ़ा सियासी पारा, आज आवास पर जुटेंगे पूर्व सीएम, सांसद सहित तमाम नेता

Former Chief Minister Trivendra Rawat, MP Anil Baluni, and other prominent leaders will gather today at the residence of Gadarpur MLA Arvind Pandey
देहरादून

गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उत्तराखंड, कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक का किया विमोचन, जानें क्यों हिरासत में लीं महिलाएं

Union Home Minister Amit Shah today released the centenary issue of Kalyan magazine in Rishikesh
देहरादून

मौसम दिखाएगा तांडव : भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, अंधड़ मचाएगा आफत

The IMD has issued a high alert for heavy rain, snowfall, strong winds, and hailstorms in Uttarakhand starting January 22nd
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.