देहरादून

यूपी के सीएम जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने पहुंचे उत्तराखंड, सिद्धबली बाबा के भी किए दर्शन

UP CM Arrives In Uttarakhand:यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कोटद्वार पहुंचकर सिद्धबली बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन कौशल्या देवी के आवास पहुंच जीजा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। यूपी के सीएम के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 07, 2025

UP CM Yogi Adityanath visited Kotdwar in Uttarakhand today to console his sister on the demise of his brother-in-law and visited Siddhababa

सीएम योगी आदित्यनाथ जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने आज उत्तराखंड पहुंचे

UP CM Arrives In Uttarakhand:उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीजा ओम प्रकाश रावत का हालिया दिनों में ही निधन हुआ है। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के पौड़ी जिले में कोटद्वार स्थित बहन के घर आने के कयास लगाए जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ आज कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने यहां स्थित सिद्धबली बाबा मंदिर में मत्था टेक देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने मंदिर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। सीएम हेलिकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचे हुए थे। वह दिन में करीब पौने तीन बजे सिद्धबली बाबा के मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सिद्धबाबा मंदिर में विधिवत पूजन किया। उसके बाद वह कोटद्वार के गाड़ीघाट में अपनी बहन कौशल्या देवी के आवास पर पहुंचे। सीएम योगी ने जीजा ओमप्रकाश रावत के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बहन को ढांढस बंधाया।

रूट किया गया था डायवर्ट

सीएम योगी के कोटद्वार पहुंचने पर पौड़ी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। सीएम के मंदिर प्रांगण में पहुंचने से पहले ही एक क्षेत्र को खाली कराते हुए सुरक्षा घेरा बना लिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार से उतरते ही लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने उनका स्वागत किया। विधायक रावत सीएम को सिद्धबली बाबा के दर्शन के लिए मंदिर ले गए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ कोटद्वार के गाड़ीघाट क्षेत्र में अपनी बहन कौशल्या देवी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ीघाट क्षेत्र में भी सड़कों पर रूट डायवर्ट किया था। जगह-जगह अवरोधक रखे थे। साथ ही वाहनों की आवाजाही को रोका गया था। यूपी के सीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही।

संबंधित विषय:

योगी आदित्यनाथ

Updated on:

07 Dec 2025 06:06 pm

Published on:

07 Dec 2025 05:55 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / यूपी के सीएम जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने पहुंचे उत्तराखंड, सिद्धबली बाबा के भी किए दर्शन

