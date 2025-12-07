यूपी के सीएम जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने पहुंचे उत्तराखंड, सिद्धबली बाबा के भी किए दर्शन

सीएम योगी आदित्यनाथ जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने आज उत्तराखंड पहुंचे
UP CM Arrives In Uttarakhand:उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीजा ओम प्रकाश रावत का हालिया दिनों में ही निधन हुआ है। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के पौड़ी जिले में कोटद्वार स्थित बहन के घर आने के कयास लगाए जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ आज कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने यहां स्थित सिद्धबली बाबा मंदिर में मत्था टेक देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने मंदिर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। सीएम हेलिकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचे हुए थे। वह दिन में करीब पौने तीन बजे सिद्धबली बाबा के मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सिद्धबाबा मंदिर में विधिवत पूजन किया। उसके बाद वह कोटद्वार के गाड़ीघाट में अपनी बहन कौशल्या देवी के आवास पर पहुंचे। सीएम योगी ने जीजा ओमप्रकाश रावत के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बहन को ढांढस बंधाया।
सीएम योगी के कोटद्वार पहुंचने पर पौड़ी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। सीएम के मंदिर प्रांगण में पहुंचने से पहले ही एक क्षेत्र को खाली कराते हुए सुरक्षा घेरा बना लिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार से उतरते ही लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने उनका स्वागत किया। विधायक रावत सीएम को सिद्धबली बाबा के दर्शन के लिए मंदिर ले गए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ कोटद्वार के गाड़ीघाट क्षेत्र में अपनी बहन कौशल्या देवी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ीघाट क्षेत्र में भी सड़कों पर रूट डायवर्ट किया था। जगह-जगह अवरोधक रखे थे। साथ ही वाहनों की आवाजाही को रोका गया था। यूपी के सीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही।
