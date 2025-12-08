8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अब ढाई घंटे में पूरा होगा हरिद्वार तक का सफर, एलिवेटेड रोड परियोजना को मिली केंद्र की मंजूरी

Elevated Road :हल्द्वानी से हरिद्वार का सफर अब केवल ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी-हरिद्वार एलिवेटेड रोड को मंजूरी दे दी है। इस रोड के लिए डीपीआर निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। एलिवेटेड रोड बनने से पूरे कुमाऊं के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 08, 2025

Elevated road from Haldwani to Haridwar in Uttarakhand gets approval

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Elevated Road :उत्तराखंड में हल्द्वानी से हरिद्वार तक एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है। ये रोड कुमाऊं के लिए बड़ी राहत और विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। नैनीताल-ऊधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट के मुताबिक, हल्द्वानी से हरिद्वार तक एलिवेटेड रोड निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा लालकुआं में बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सांसद के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने हल्द्वानी-हरिद्वार एलिवेटेड रोड के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। डीपीआर तैयार होते ही परियोजना के निर्माण को टेंडर आमंत्रित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद हल्द्वानी से हरिद्वार का सफर दो से ढाई घंटे में आसानी से पूरा हो जाएगा। ये एलिवेटेड सड़क न केवल कुमाऊं के लोगों बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधा बढ़ाएगा।

लालकुआं बाइपास देगा बड़ी राहत

उत्तराखंड लालकुआं बाईपास को लेकर भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बकायदा इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। बाईपास बनने के बाद लालकुआं क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव में कमी आएगी और वाहनों की आवाजाही और भी सुगम होगी। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से कुमाऊं के धार्मिक, पर्यटन और व्यापारिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्रीय विकास को गति भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें- 5900 करोड़ की मार! बिजली बिल छुएंगे आसमान, उपभोक्ताओं से वसूली की तैयारी तेज, जानें वजह

228 किमी दूर है हरिद्वार

हल्द्वानी से हरिद्वार की दूरी करीब 288 किमी है। यूएस नगर, नजीमाबाद, बिजनौर होते हुए हरिद्वार पहुंचा जाता है। हल्द्वानी से हरिद्वार का सफर वर्तमान में करीब पांच घंटे में पूरा होता है। जगह-जगह जाम की समस्या भी बनी रहती है। इससे लोगों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ती है। भविष्य में एलिवेटेड रोड बनने से ये सफर आधे समय में सुगम तरीके से पूरा होगा। इससे यात्रियों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Dec 2025 12:27 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अब ढाई घंटे में पूरा होगा हरिद्वार तक का सफर, एलिवेटेड रोड परियोजना को मिली केंद्र की मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

खुले दरवाजे और महिला गायब…घसीटने के निशान, बिखरे हुए खून के धब्बों ने गहराया राज

An Asha worker in the Tharali area of ​​Uttarakhand suddenly disappeared from her home at night. Traces of dragging and blood stains were found outside the house
देहरादून

5900 करोड़ की मार! बिजली बिल छुएंगे आसमान,  उपभोक्ताओं से वसूली की तैयारी तेज, जानें वजह

The government is preparing to recover Rs 5,900 crore from electricity consumers in Uttarakhand
देहरादून

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : उत्तराखंड के भी पांच युवक जिंदा जले, परिजनों में कोहराम

Twenty-five people have died in a massive fire at a Goa nightclub, five of whom were residents of Uttarakhand
देहरादून

यूपी के सीएम जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने पहुंचे उत्तराखंड, सिद्धबली बाबा के भी किए दर्शन

UP CM Yogi Adityanath visited Kotdwar in Uttarakhand today to console his sister on the demise of his brother-in-law and visited Siddhababa
देहरादून

 लोगों का सब्र टूटा, BJP विधायक ने दी पद छोड़ने की धमकी, वजह कर देगी हैरान

The tiger menace in Lasdoon, Uttarakhand, has sparked public outrage. BJP MLA Dilip Rawat has threatened to resign if the problem is not resolved
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.