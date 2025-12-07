 लोगों का सब्र टूटा, BJP विधायक ने दी पद छोड़ने की धमकी, वजह कर देगी हैरान

Tiger Terror:बाघ के हमले में महिला की दर्दनाक मौत से लोगों में आक्रोश का माहौल है। उत्तराखंड में कोटद्वार के लैंसडौन ग्राम सभा अमलेशा के सीरोबाड़ी निवासी उर्मिला देवी अपनी बहू प्रिया के साथ घर के पास ही मवेशियों के लिए चारापत्ती काट रही थीं। उसी दौरान बाघ ने उर्मिला को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त बहू बच्चे की रोने की आवाज सुन पास स्थित अपने घर गई थी। बाघ उर्मिला को 50 मीटर दूर तक घसीटकर ले गया था। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच शव बरामद किया था। सूचना मिलते ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट डिवीजन की पलेन रेंज की टीम मौके पर पहुंची और शव को घर पहुंचाया। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने विभाग के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया। वन्य जीवों के बढ़ते हमलों से नाराज भाजपा के लैंसडौन विधायक दलीप रावत ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। इधर, महिला कांग्रेस ने भी राज्य में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को रोकने के उपाय करने की मांग को लेकर वन मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए पीसीसीएफ को ज्ञापन दिया।