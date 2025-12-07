7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

 लोगों का सब्र टूटा, BJP विधायक ने दी पद छोड़ने की धमकी, वजह कर देगी हैरान

Tiger Terror:आदमखोर बाघ की दहशत से जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर है। जनता जनप्रतिनिधियों और वन विभाग पर तेवर दिखा रही है। बाघ सहित वन्य जीवों के आतंक से निजात नहीं मिलने से आक्रोशित भाजपा विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए पद छोड़ने की चेतावनी दे डाली है। इससे सत्ता पक्ष में हड़कंप मचा हुआ है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 07, 2025

The tiger menace in Lasdoon, Uttarakhand, has sparked public outrage. BJP MLA Dilip Rawat has threatened to resign if the problem is not resolved

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Tiger Terror:बाघ के हमले में महिला की दर्दनाक मौत से लोगों में आक्रोश का माहौल है। उत्तराखंड में कोटद्वार के लैंसडौन ग्राम सभा अमलेशा के सीरोबाड़ी निवासी उर्मिला देवी अपनी बहू प्रिया के साथ घर के पास ही मवेशियों के लिए चारापत्ती काट रही थीं। उसी दौरान बाघ ने उर्मिला को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त बहू बच्चे की रोने की आवाज सुन पास स्थित अपने घर गई थी। बाघ उर्मिला को 50 मीटर दूर तक घसीटकर ले गया था। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच शव बरामद किया था। सूचना मिलते ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट डिवीजन की पलेन रेंज की टीम मौके पर पहुंची और शव को घर पहुंचाया। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने विभाग के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया। वन्य जीवों के बढ़ते हमलों से नाराज भाजपा के लैंसडौन विधायक दलीप रावत ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। इधर, महिला कांग्रेस ने भी राज्य में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को रोकने के उपाय करने की मांग को लेकर वन मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए पीसीसीएफ को ज्ञापन दिया।

पुल बनाया, सड़क का पता नहीं

लैंसडौन में वन्यजीवों के बढ़ते आतंक से आम लोग ही नहीं बल्कि भाजपा विधायक दिलीप रावत भी गुस्से में हैं। वन्यजीवों के बढ़ते आतंक के बीच लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने पद से इस्तीफा देने के चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वन कानून में शिथिलता नहीं लाई गई तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शनिवार को उन्होंने लैंसडौन में बाघ के हमले में मारी गई महिला के परिजनों से मुलाकात की। रावत ने बताया कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई, वहां पुल तो बना दिया गया है, लेकिन उससे जुड़ने वाली सड़क का निर्माण 11 साल से अटका हुआ है।

ये भी पढ़ें- नरभक्षी के भय से कोरोना जैसे हालात : 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, घरों में कैद हुए लोग

सांसद-विधायक करें मदद

सीएम पुष्कर धामी के साथ बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम को लेकर विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने भालू और गुलदार की गतिविधियों वाले 20 वन प्रभागों में तत्काल 50 सोलर लाइट, 25 बुश कटर, फॉक्स लाइट, ट्रैंक्युलाइजिंग उपकरण और अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने को कहा है। मंत्री ने सांसदों और विधायकों से भी अपनी निधि के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में मदद करने की अपील की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Dec 2025 04:24 pm

Published on:

07 Dec 2025 04:14 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun /  लोगों का सब्र टूटा, BJP विधायक ने दी पद छोड़ने की धमकी, वजह कर देगी हैरान

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

दो-दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: आज और कल बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट, जमा देगी शीतलहर

Due to activation of two western disturbances, there is an alert of rain and snowfall in Uttarakhand today and tomorrow
यूपी न्यूज

नरभक्षी के भय से कोरोना जैसे हालात : 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, घरों में कैद हुए लोग  

Due to the fear of leopards, a corona-like situation has arisen in Pauri, where online education has been started in 55 schools
देहरादून

STF पर गोलियों की बौछार: सिपाही सहित दो लोग घायल, तस्करों के हमले से कांपा इलाका, भारी फोर्स तैनात

In Khansyu village of Nainital district, smugglers opened fire and injured two people including a constable
देहरादून

Western Disturbance : कल से दो दिन बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

Due to the activation of western disturbance, IMD has issued a warning of rain and snowfall in Uttarakhand on November 7 and 8
देहरादून

ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

Scientists at Aries have captured a rare comet named 3I Atlas, which came from another solar system, in the sky
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.