 लोगों का सब्र टूटा, BJP विधायक ने दी पद छोड़ने की धमकी, वजह कर देगी हैरान

Tiger Terror:बाघ के हमले में महिला की दर्दनाक मौत से लोगों में आक्रोश का माहौल है। उत्तराखंड में कोटद्वार के लैंसडौन ग्राम सभा अमलेशा के सीरोबाड़ी निवासी उर्मिला देवी अपनी बहू प्रिया के साथ घर के पास ही मवेशियों के लिए चारापत्ती काट रही थीं। उसी दौरान बाघ ने उर्मिला को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त बहू बच्चे की रोने की आवाज सुन पास स्थित अपने घर गई थी। बाघ उर्मिला को 50 मीटर दूर तक घसीटकर ले गया था। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच शव बरामद किया था। सूचना मिलते ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट डिवीजन की पलेन रेंज की टीम मौके पर पहुंची और शव को घर पहुंचाया। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने विभाग के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया। वन्य जीवों के बढ़ते हमलों से नाराज भाजपा के लैंसडौन विधायक दलीप रावत ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। इधर, महिला कांग्रेस ने भी राज्य में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को रोकने के उपाय करने की मांग को लेकर वन मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए पीसीसीएफ को ज्ञापन दिया।
लैंसडौन में वन्यजीवों के बढ़ते आतंक से आम लोग ही नहीं बल्कि भाजपा विधायक दिलीप रावत भी गुस्से में हैं। वन्यजीवों के बढ़ते आतंक के बीच लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने पद से इस्तीफा देने के चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वन कानून में शिथिलता नहीं लाई गई तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शनिवार को उन्होंने लैंसडौन में बाघ के हमले में मारी गई महिला के परिजनों से मुलाकात की। रावत ने बताया कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई, वहां पुल तो बना दिया गया है, लेकिन उससे जुड़ने वाली सड़क का निर्माण 11 साल से अटका हुआ है।
सीएम पुष्कर धामी के साथ बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम को लेकर विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने भालू और गुलदार की गतिविधियों वाले 20 वन प्रभागों में तत्काल 50 सोलर लाइट, 25 बुश कटर, फॉक्स लाइट, ट्रैंक्युलाइजिंग उपकरण और अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने को कहा है। मंत्री ने सांसदों और विधायकों से भी अपनी निधि के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में मदद करने की अपील की।
