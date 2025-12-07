7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

नरभक्षी के भय से कोरोना जैसे हालात : 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, घरों में कैद हुए लोग  

Leopard Terror:नरभक्षी तेंदुए के भय से पौड़ी जिले के कई गांवों में कोरोनाकाल के लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां के 55 स्कूलों में ऑनलाइन पठन-पाठन संचालित हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। शाम ढलते ही लोग खुद को घरों में आइसोलेट करने को विवश हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 07, 2025

Due to the fear of leopards, a corona-like situation has arisen in Pauri, where online education has been started in 55 schools

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Leopard Terror: नरभक्षी तेंदुए के आतंक के कारण कोरोनाकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में तेंदुओं के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों यहां पर तेंदुए ने दिन-दहाड़े एक व्यक्ति को मार डाला था। उसके बाद यहां पर गुस्साई भीड़ ने हंगामा काटा था। साथ ही आदमखोर तेंदुए को मारने की मांग भी उठाई थी। अब तक आदमखोर तेंदुआ मारा नहीं गया है। इससे पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। शिक्षा विभाग ने गुलदार के भय से जिले के 55 स्कूल मंगलवार तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए स्कूलों को कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्वाली के पास गुलदार की सक्रियता बढ़ने से शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के 55 स्कूल बंद करने का फैसला लिया। इसके तहत पौड़ी जिले के संकुल बाडा, चरधार, ढांढरी के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूल मंगलवार तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीईओ के मुताबिक बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से जारी रखा जाएगा। इधर, तेंदुए के भय से लोग शाम होने से पहले खुद को घरों में कैद कर रहे हैं। बाजारों में दिन ढलने से पहले ही सन्नाटा छा रहा है। लोगों का कहना है कि आदमखोर तेंदुए के कारण उन्हें साल 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन जैसे हालातों का सामना करने को विवश होना पड़ रहा है।

तीन बजे तक ही संचालित होंगे स्कूल

आदमखोर तेंदुए के आतंक से पौड़ी में लोग दहशत में हैं। वन विभाग की रिपोर्ट और जंगली जानवरों की सक्रियता को देखते हुए डीएम स्वाति एस.भदौरिया ने जिलेभर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया है। शनिवार को जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह सवा नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

ये भी पढ़ें- STF पर गोलियों की बौछार: सिपाही सहित दो लोग घायल, तस्करों के हमले से कांपा इलाका, भारी फोर्स तैनात

गजल्ड में फिर दिखा तेंदुआ

गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के गजल्ड गांव में गुलदार की दहशत व्याप्त है। शुक्रवार को गुलदार पास के गांव सिरोली में भी ग्रामीणों को दिखाई दिया। गजल्ड में बीते गुरुवार को गुलदार ने एक व्यक्ति को निवाला बना लिया था। गुलदार के यहां सक्रिय होने और हमला करने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के साथ ही प्रशासन के प्रति रोष जाहिर किया। वन विभाग ने यहां सक्रिय गुलदार को उसी दिन नरभक्षी घोषित कर यहां शूटर भी तैनात कर दिए थे। अब तक नरभक्षी का पता नहीं लग पाया है।

ये भी पढ़ें:-आदमखोर के खौफ से 48 स्कूल बंद, गुस्साई भीड़ ने डीएम-विधायक घेरे, वन कर्मी बनाए बंधक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Dec 2025 08:37 am

Published on:

07 Dec 2025 08:35 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / नरभक्षी के भय से कोरोना जैसे हालात : 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, घरों में कैद हुए लोग  

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

STF पर गोलियों की बौछार: सिपाही सहित दो लोग घायल, तस्करों के हमले से कांपा इलाका, भारी फोर्स तैनात

In Khansyu village of Nainital district, smugglers opened fire and injured two people including a constable
देहरादून

Western Disturbance : कल से दो दिन बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

Due to the activation of western disturbance, IMD has issued a warning of rain and snowfall in Uttarakhand on November 7 and 8
देहरादून

ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

Scientists at Aries have captured a rare comet named 3I Atlas, which came from another solar system, in the sky
देहरादून

नशे में धुत चालक बना पांच बारातियों की मौत का कारण, 200 मीटर गहरी खाई में फेंक दी गाड़ी

Five people died when a wedding party car fell into a ditch in Uttarakhand
देहरादून

हजारों संविदा-दैनिक कर्मी होंगे पक्के, सरकार ने किया नियमावली में संशोधन, आदेश जारी

The Uttarakhand government has issued a GO to regularise thousands of contract and outsourced workers
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.