दो-दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: आज और कल बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट, जमा देगी शीतलहर

Effect Of Western Disturbance:दो-दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के आसार बन रहे हैं। आइएमडी के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पंजाब और उसके आसपास 3.1 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय हो गया है। इससे बना चक्रवाती प्रसार उत्तर-पश्चिम यूपी के ऊपर प्रभाव पैदा कर रहा है। इसके अलावा एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी वायुमंडल में उत्तर दिशा में लगातार फैल रहा है। इससे आज आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। इन तीन जिलों में बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक आज और कल उत्तराखंड में 32 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की भी संभावना बन रही है। दो दिन पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का असर पूरे उत्तराखंड और इससे लगे यूपी के तमाम जिलों में देखने को मिल सकता है। बारिश-बर्फबारी के बाद उत्तराखंड और यूपी में शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। इधर, भारी ठंड को देखते हुए प्रशासन ने विभिन्न जिलों के रैन बसेरों में जरूरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीते दिनों इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं।