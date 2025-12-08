गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : उत्तराखंड के भी पांच युवक जिंदा जले, परिजनों में कोहराम

Goa night Club Fire Incident:गोवा के पणजी स्थित एक नाइट क्लब में जश्न के बीच मातम छा गया था। शनिवार देर रात पणजी से 25 किमी दूर अरपोरा नदी के पास स्थित ‘बर्च बाई रोमियो लेन’ नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी। उस वक्त क्लब में 200 से अधिक लोग मौजूद थे। क्लब की पहली मंजिल पर आग की लपटें उठने लगीं थी। उस दौरान डांस फ्लोर पर सौ से अधिक पर्यटक जश्न मना रहे थे। देखते ही देखते पूरे क्लब में धुआं भर गया था। इससे मौके पर भगदड़ मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की ओर भागने लगे थे। दरवाजे छोटे होने के कारण लोग वहीं फंस गए थे। उसके बाद आग ने पूरे क्लब को आगोश में ले लिया था। उस अग्निकांड में 25 लोग जिंदा जल गए थे। मृतकों में पांच पर्यटक और 20 क्लब कर्मचारी शामिल हैं। इन पर्यटकों में से चार दिल्ली के हैं। अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की मौत हो गई, ये सभी क्लब के कर्मचारी थे। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।