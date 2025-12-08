8 दिसंबर 2025,

सोमवार

देहरादून

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : उत्तराखंड के भी पांच युवक जिंदा जले, परिजनों में कोहराम

Goa night Club Fire Incident:गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार रात हुए भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उत्तराखंड के भी पांच लोग शामिल हैं। इस अग्निकांड से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज उनके शव यहां पहुंचने की संभावना है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 08, 2025

Twenty-five people have died in a massive fire at a Goa nightclub, five of whom were residents of Uttarakhand

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड। फोटो सोर्स एआई

Goa night Club Fire Incident:गोवा के पणजी स्थित एक नाइट क्लब में जश्न के बीच मातम छा गया था। शनिवार देर रात पणजी से 25 किमी दूर अरपोरा नदी के पास स्थित ‘बर्च बाई रोमियो लेन’ नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी। उस वक्त क्लब में 200 से अधिक लोग मौजूद थे। क्लब की पहली मंजिल पर आग की लपटें उठने लगीं थी। उस दौरान डांस फ्लोर पर सौ से अधिक पर्यटक जश्न मना रहे थे। देखते ही देखते पूरे क्लब में धुआं भर गया था। इससे मौके पर भगदड़ मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की ओर भागने लगे थे। दरवाजे छोटे होने के कारण लोग वहीं फंस गए थे। उसके बाद आग ने पूरे क्लब को आगोश में ले लिया था। उस अग्निकांड में 25 लोग जिंदा जल गए थे। मृतकों में पांच पर्यटक और 20 क्लब कर्मचारी शामिल हैं। इन पर्यटकों में से चार दिल्ली के हैं। अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की मौत हो गई, ये सभी क्लब के कर्मचारी थे। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

मृतकों की हुई पहचान

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में दिल्ली के चार पर्यटकों की पहचान सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार के रूप में हुई। हादसे में जान गंवाने वाले 20 क्लब कर्मचारियों में उत्तराखंड के पांच, नेपाल के चार, झारखंड-असम के तीन-तीन, महाराष्ट्र-उत्तर प्रदेश के दो-दो और पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति शामिल है। मरने वालों में उत्तराखंड के सतीश सिंह, सुरेंदर सिंह, जितेंद्र सिंह, सुमित नेगी और मनीष सिंह शामिल हैं। ये नाइट क्लब में नौकरी करते थे। इस घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

यूपी के सीएम जीजा के निधन पर बहन को ढांढस बंधाने पहुंचे उत्तराखंड, सिद्धबली बाबा के भी किए दर्शन

बाराकोट के मनीष का शव आज पहुंचेगा

गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में चम्पावत जिले के बाराकोट के नेत्र सलान गांव निवासी 22 वर्षीय मनीष सिंह महर की भी मौत हो गई है। मनीष नाइट क्लब में शेफ था। लोहाघाट विधायक ने गोवा और उत्तराखंड सरकार से परिवार को आर्थिक मदद की मांग की है। डीएम मनीष कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस के मुताबिक, अधिकतर मौत दम घुंटने के कारण हुई हैं। उधर, नाइट क्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Published on:

08 Dec 2025 08:10 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : उत्तराखंड के भी पांच युवक जिंदा जले, परिजनों में कोहराम

