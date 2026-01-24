School Holiday: उत्तराखंड के 12 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, भारी बर्फबारी बनी वजह, आदेश जारी

उत्तराखंड में मौसम बहुत खराब है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जैसे 7 जिलों में रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों (2800 मीटर से ज्यादा) में एवलांच (बर्फखंड गिरने) का खतरा है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने आज शाम 5 बजे तक एवलांच अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी में कई मार्ग जैसे गंगनानी से गंगोत्री, बड़कोट-यमुनोत्री आदि बंद हैं। कुछ जगहों पर लोग फंस गए थे, जिन्हें आपदा टीम ने बचाया। पहाड़ी इलाकों में 14 घंटे से बिजली नहीं है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत जैसे जिलों के दूर-दराज इलाके प्रभावित हैं।