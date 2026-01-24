School Holiday: उत्तराखंड के 12 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, भारी बर्फबारी बनी वजह, आदेश जारी

School Holiday(Image-Patrika)
School Holiday in Uttarakhand: उत्तराखंड के 12 जिलों में आज यानी 24 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी के कारण सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। इन जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। स्कूल इंटर कक्षा तक के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर यह छुट्टी लागू है।
उत्तराखंड में मौसम बहुत खराब है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जैसे 7 जिलों में रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों (2800 मीटर से ज्यादा) में एवलांच (बर्फखंड गिरने) का खतरा है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने आज शाम 5 बजे तक एवलांच अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी में कई मार्ग जैसे गंगनानी से गंगोत्री, बड़कोट-यमुनोत्री आदि बंद हैं। कुछ जगहों पर लोग फंस गए थे, जिन्हें आपदा टीम ने बचाया। पहाड़ी इलाकों में 14 घंटे से बिजली नहीं है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत जैसे जिलों के दूर-दराज इलाके प्रभावित हैं।
आज देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में आज स्कूल बंद रहने वाले हैं। इन सभी जिले मौसम के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित जिलों के प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
बसंत पंचमी पर 10 जिलों में बर्फबारी हुई, जिसमें उत्तरकाशी और चकराता में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी। मसूरी और नैनीताल में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। लोगों को सलाह है कि जरूरी न हो तो यात्रा न करें। ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी बरतें और एवलांच अलर्ट का ध्यान रखें। स्कूल बंद होने से बच्चे घर पर सुरक्षित रहेंगे। मौसम सुधरने तक सबको सतर्क रहना चाहिए।
