देहरादून

School Holiday: उत्तराखंड के 12 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, भारी बर्फबारी बनी वजह, आदेश जारी

School Holiday: उत्तराखंड में खराब मौसम, बारिश और भारी बर्फबारी के कारण 24 जनवरी को 12 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं।

देहरादून

image

Anuj Singh

Jan 24, 2026

School Holiday

School Holiday(Image-Patrika)

School Holiday in Uttarakhand: उत्तराखंड के 12 जिलों में आज यानी 24 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी के कारण सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। इन जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। स्कूल इंटर कक्षा तक के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर यह छुट्टी लागू है।

स्कूल बंद होने के मुख्य कारण

उत्तराखंड में मौसम बहुत खराब है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जैसे 7 जिलों में रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों (2800 मीटर से ज्यादा) में एवलांच (बर्फखंड गिरने) का खतरा है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने आज शाम 5 बजे तक एवलांच अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी में कई मार्ग जैसे गंगनानी से गंगोत्री, बड़कोट-यमुनोत्री आदि बंद हैं। कुछ जगहों पर लोग फंस गए थे, जिन्हें आपदा टीम ने बचाया। पहाड़ी इलाकों में 14 घंटे से बिजली नहीं है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत जैसे जिलों के दूर-दराज इलाके प्रभावित हैं।

किन-किन 12 जिलों में स्कूल बंद हैं?

आज देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में आज स्कूल बंद रहने वाले हैं। इन सभी जिले मौसम के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित जिलों के प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन से जारी किया अलर्ट

बसंत पंचमी पर 10 जिलों में बर्फबारी हुई, जिसमें उत्तरकाशी और चकराता में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी। मसूरी और नैनीताल में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। लोगों को सलाह है कि जरूरी न हो तो यात्रा न करें। ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी बरतें और एवलांच अलर्ट का ध्यान रखें। स्कूल बंद होने से बच्चे घर पर सुरक्षित रहेंगे। मौसम सुधरने तक सबको सतर्क रहना चाहिए।

24 Jan 2026 07:38 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / School Holiday: उत्तराखंड के 12 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, भारी बर्फबारी बनी वजह, आदेश जारी

देहरादून

उत्तराखंड

हरिद्वार में तलाक के सवालों पर भड़कीं अपर्णा यादव, बोलीं- नहाते वक्त महिला का वीडियो बनाया

देहरादून

बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, इस बार 11 दिन पहले शुरू होगी चार धाम यात्रा

The date for the opening of the gates of Badrinath Dham has been announced today
देहरादून

आज भारी बारिश का अलर्ट , पहाड़ों में बर्फबारी शुरू, 50 की रफ्तार से चलेगी आंधी, 29 जनवरी तक मौसम खराब

Snowfall has started in Kedarnath, Badrinath, Chakrata and other places in Uttarakhand
देहरादून

2027 विस चुनाव में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सहमति पर बांटेगी टिकट, संगठनात्मक ढांचे में होगा बड़ा बदलाव

In the 2027 assembly elections, the Congress party will distribute tickets only with the consent of the district presidents
देहरादून

रहस्यमय हालात में महंत लापता, चाबी सहित कार मिली, मोबाइल फोन बंद, लोग आशंकित

Mahant Bishambar Giri Maharaj of Edadyo Dham has been missing for the past 18 days
देहरादून
