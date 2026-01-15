15 जनवरी 2026,

देहरादून

Weather Alert : कल से पूरे हफ्ते बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, कंपकपाएगा कोहरा

Weather Alert : मौसम कल से उग्र तेवर दिखाने को बेताब है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कल यानी 16 जनवरी से हफ्ते भर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही पर्वतीय इलाकों में कल से हिमपात के भी आसार बन रहे हैं। इसके अलावा आज और कल दो जिलों में अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 15, 2026

An alert has been issued for rain, snowfall, and dense fog in Uttarakhand from January 16 to 21

पवित्र ओम पर्वत पहले और अब

Weather Alert : मौसम तेवर दिखाने को आतुर है। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश तरबतर करने वाली है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। हवा में नमी की कमी और बारिश नहीं होने के कारण राज्य में शीतकाल में भी वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। पहाड़ में चारों ओर जंगल धधक रहे हैं। बारिश नहीं होने के कारण पहाड़ में जमकर पाला गिर रहा है। इससे समूचा पहाड़ ठंड से ठिठुर रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य के हरिद्वार, यूएस नगर, पौड़ी, देहरादून, चम्पावत और नैनीताल के मैदानी इलाके घुप कोहरे के आगोश में समाए हुए हैं। इसी बीच आज मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट आने वाले दिनों में सुकून के संकेत दे रही है। आईएमडी के अनुसार उत्तराखंड में कल यानी शुकवार से मौसम करवट बदल सकता है। आईएमडी ने 16 से 21 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही राज्य में 32 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कल से एक हफ्ते तक बर्फबारी की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज और कल यूएस नगर एवं हरिद्वार जिले में अत्यंत घने कोहरे का ऑरेज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के मैदानी इलाकों में 19 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। बारिश और बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड में और भी बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं।

ओम पर्वत से बर्फ गायब

जनवरी में बर्फ की मोटी चादर ओढ़े नजर आने वाला उत्तराखंड का ओम पर्वत इस बार खाली-खाली दिख रहा है। प्रचंड शीतकाल में करीब 55 सौ मीटर ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र पर्वत बर्फ के बिना सूखा और काला नजर आ रहा है। ऊंचे हिमालयी इलाकों में बर्फबारी न होने से ओम पर्वत का अधिकांश हिस्सा काला पड़ गया है। इससे जलवायु परिवर्तन की गंभीर तस्वीर पेश कर दी है। अगस्त-सितंबर में ओम पर्वत का बर्फ विहीन होना लोगों को चौंकाता था, वहीं अब जनवरी में भी बर्फ का न होना और ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। यह पहली बार है जब जनवरी में ओम पर्वत का अधिकतर हिस्सा बर्फ विहीन नजर आ रहा है। शीतकाल को बर्फबारी का सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम हिमपात हुआ है। ताजा तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ओम पर्वत के ऊपरी हिस्से में ही हल्की बर्फ जमी है, जबकि निचला हिस्सा लगभग पूरी तरह काला नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार, इस सीजन अब तक ओम पर्वत क्षेत्र में तीन से चार बार हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन वह बर्फ टिक नहीं पाई।

Published on:

15 Jan 2026 11:46 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Weather Alert : कल से पूरे हफ्ते बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, कंपकपाएगा कोहरा

