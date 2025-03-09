देवरिया में ऑपरेशन त्रिनेत्र ने पकड़ी रफ्तार, 11 हजार कैमरे के डाटा हुए दर्ज…SP बोले, CCTV लगवाएं…सुरक्षित रहें

पुलिस के प्रयास से जिले में लगे 11576 कैमरों का डाटा आपरेशन त्रिनेत्र के तहत दर्ज कर लिया गया है। आए दिन जिले में हो रही घटनाओं के पर्दाफाश करने में पुलिस सीसी कैमरों की मदद ले रही है और घटनाओं का पर्दाफाश कर रही है।सीसी कैमरा लगातार घटनाओं के पर्दाफाश में मददगार साबित हो रहा है। गुरुवार की रात मईल थाना क्षेत्र के कहांव गांव में हुई चोरी की घटना के पर्दाफाश में सीसीटीवी फुटेज मददगार साबित हुए।पुलिस की सक्रियता के बाद तीनों चोर पकड़ लिए गए। इसके बाद से ही पुलिस इस घटना का उदाहरण देते हुए लोगों से सीसी कैमरा लगाने की अपील कर रही है।