देवरिया

देवरिया में ऑपरेशन त्रिनेत्र ने पकड़ी रफ्तार, 11 हजार कैमरे के डाटा हुए दर्ज…SP बोले, CCTV लगवाएं…सुरक्षित रहें

गोरखपुर जोन में ADG अखिल कुमार अपनी तैनाती के दौरान "ऑपरेशन त्रिनेत्र" अभियान चलाए थे। इसमें व्यापक स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। इन कैमरों की वजह से अपराध की घटनाएं काफी तेजी से वर्कआउट हुई।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Mar 09, 2025

देवरिया में अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के चलाए जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र से जिले में 11576 कैमरे जुड़े गए हैं। इन सीसी कैमरे लगने के बाद अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस सफल भी हुई है। मुखबिर की जगह अब सीसीटीवी कैमरों ने ले ली है।अधिकांश घटनाओं में फुटेज का सहारा लेकर पुलिस घटना का वर्कआउट कर रही है। एक दिन पहले मईल थाना क्षेत्र के कहांव में सीसी कैमरे की मदद से चोरी करते पकड़े गए तीन चोरों के बाद अब पुलिस एक बार फिर आपरेशन त्रिनेत्र पर बल देने लगी है।

सीसी कैमरे का पूरा डाटा नक्शा के साथ दर्ज

एसपी विक्रांत वीर ने भी लोगों से अपने प्रतिष्ठान व मकान में सुरक्षा की दृ़ष्टिकोण से सीसी कैमरा लगाने की अपील की है। 2023 से जिले में आपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों से सीसी कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। आपरेशन त्रिनेत्र एप में लोगों के घरों के साथ ही दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए सीसी कैमरे का पूरा डाटा नक्शा के साथ दर्ज किया गया है। ताकि आसपास कोई घटना होने पर सीसी कैमरे की मदद से उस घटना का पर्दाफाश किया जा सके।

11 हजार कैमरों के डाटा दर्ज, चोरी की घटना के खुलासे में सीसीटीवी मददगार

पुलिस के प्रयास से जिले में लगे 11576 कैमरों का डाटा आपरेशन त्रिनेत्र के तहत दर्ज कर लिया गया है। आए दिन जिले में हो रही घटनाओं के पर्दाफाश करने में पुलिस सीसी कैमरों की मदद ले रही है और घटनाओं का पर्दाफाश कर रही है।सीसी कैमरा लगातार घटनाओं के पर्दाफाश में मददगार साबित हो रहा है। गुरुवार की रात मईल थाना क्षेत्र के कहांव गांव में हुई चोरी की घटना के पर्दाफाश में सीसीटीवी फुटेज मददगार साबित हुए।पुलिस की सक्रियता के बाद तीनों चोर पकड़ लिए गए। इसके बाद से ही पुलिस इस घटना का उदाहरण देते हुए लोगों से सीसी कैमरा लगाने की अपील कर रही है।

SP देवरिया

एसपी, देवरिया विक्रांत वीर ने कहा, हर कोई अपने घर व प्रतिष्ठान में सीसी कैमरा लगाएं। इससे अपराध पर अंकुश लगते हैं। सीसी कैमरा आनलाइन लगवाने से आप कहीं भी रहें, वहीं से अपने घर की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। सीसी कैमरा लगाने के लिए पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। कभी पुलिस का मुखबिर सिस्टम काफी प्रभावशाली होता था लेकिन इस अत्याधुनिक युग में सीसीटीवी ही मददगार साबित होते।

Updated on:

26 Oct 2025 06:54 pm

Published on:

09 Mar 2025 02:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में ऑपरेशन त्रिनेत्र ने पकड़ी रफ्तार, 11 हजार कैमरे के डाटा हुए दर्ज…SP बोले, CCTV लगवाएं…सुरक्षित रहें

देवरिया

उत्तर प्रदेश

