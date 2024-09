एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा में नाव पलटी, नदी में गिरे लोगों के रेस्क्यू के लिए बुलाए गोताखोर

देवास•Sep 08, 2024 / 06:10 pm• deepak deewan

Boat capsized in Narmada river in Khategaon of Dewas एमपी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां नर्मदा में एक नाव पलट गई। नाव से नदी में गिरे लोगों के रेस्क्यू के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। देवास जिले में यह हादसा हुआ। यहां के खातेगांव के पास नर्मदा नदी में एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि इस नाव में 8 लोग सवार थे। नदी में गिरे अधिकांश सवारों को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया जबकि एक लापता बताया जा रहा है। गोताखोर उसकी तलाश में लगे हैं।