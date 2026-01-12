सोनम रघुवंशी जैसी निकली एक और बीवी: नींद की गोलियां देकर सुलाया, लवर ने काट दिया ‘गला’

Crime News: मध्यप्रदेश के लोग अभी सोनम बेवफाई भूले नहीं थे कि एक और बड़ा कांड सामने आ गया। देवास जिले की पुलिस महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। जिसमें हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई।



दरअसल, यह घटना 8-9 जनवरी की दरमियानी रात की बताई जा रही है। उज्जैन-बायपास रोड पर नौशराबाद पशु हाट के पास व्यक्ति का शव सड़क पर मिला था। मामले की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त 42 वर्षीय राकेश मालवीय के रूप हुई।