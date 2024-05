एमपी में गाय काटने पर बवाल, देवास में जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद आरोपियों का घर ढहाया

Dewas cow case- House of accused demolished after slaughtering cow in Dewas

देवास•May 19, 2024 / 03:36 pm• deepak deewan

Dewas cow case- House of accused demolished after slaughtering cow in Dewas

Dewas cow case- House of accused demolished after slaughtering cow in Dewas – एमपी में गाय काट देने पर बवाल मच गया। प्रदेश के देवास जिले के एक गांव में यह वारदात हुई। यहां सुबह सुबह दो गायों का कत्ल कर दिया गया। गोकशी की वारदात की जैसे ही जानकारी मिली, लोग गुस्सा उठे। ग्रामीणों ने जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन ​करते हुए देवास में चक्काजाम कर दिया। लोगों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों का घर ढहा दिया।