CG Suicide: कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल, जवानों ने बचाई जान

CG Suicide: भखारा ब्लाक के ग्राम रामपुर निवासी देवेन्द्र साहू पिता तिहारूराम साहू ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 1.8 बजे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला पास खड़े टिकरापारा वार्ड पार्षद मदन नेवारे, औद्योगिक वार्ड पार्षद छोटू वर्मा ने आवाज लगाई।