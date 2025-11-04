CG Suicide: कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल, जवानों ने बचाई जान

कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल (Photo Patrika)
CG Suicide: भखारा ब्लाक के ग्राम रामपुर निवासी देवेन्द्र साहू पिता तिहारूराम साहू ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 1.8 बजे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला पास खड़े टिकरापारा वार्ड पार्षद मदन नेवारे, औद्योगिक वार्ड पार्षद छोटू वर्मा ने आवाज लगाई।
पार्षद छोटू वर्मा और पुलिसकर्मी नारद साहू के अलावा गोपनीय शाखा के कर्मचारी जिवेन्द्र कतलाम ने तत्काल युवक को रोका। उसके हाथ से माचिस छीना। सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर रीता यादव और संयुक्त कलेक्टर पवन प्रेमी ने उन्हें कर्मियों के माध्यम से नहलाने के निर्देश दिए।
पश्चात रूद्री पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर रूद्री पुलिस पहुंची और देवेन्द्र को अपने साथ ले गई। रूद्री थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
भूपेन्द्र का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के नामांतरण का अवैध रूप से खाता विभाजन कर दिया। इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण सिविल कोर्ट में चल रहा है।
