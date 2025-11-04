Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Suicide: कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल, जवानों ने बचाई जान

CG Suicide: युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला पास खड़े टिकरापारा वार्ड पार्षद मदन नेवारे, औद्योगिक वार्ड पार्षद छोटू वर्मा ने आवाज लगाई।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG Suicide: कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल, जवानों ने बचाई जान

कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल (Photo Patrika)

CG Suicide: भखारा ब्लाक के ग्राम रामपुर निवासी देवेन्द्र साहू पिता तिहारूराम साहू ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 1.8 बजे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला पास खड़े टिकरापारा वार्ड पार्षद मदन नेवारे, औद्योगिक वार्ड पार्षद छोटू वर्मा ने आवाज लगाई।

पार्षद छोटू वर्मा और पुलिसकर्मी नारद साहू के अलावा गोपनीय शाखा के कर्मचारी जिवेन्द्र कतलाम ने तत्काल युवक को रोका। उसके हाथ से माचिस छीना। सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर रीता यादव और संयुक्त कलेक्टर पवन प्रेमी ने उन्हें कर्मियों के माध्यम से नहलाने के निर्देश दिए।

पश्चात रूद्री पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर रूद्री पुलिस पहुंची और देवेन्द्र को अपने साथ ले गई। रूद्री थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

भूपेन्द्र का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के नामांतरण का अवैध रूप से खाता विभाजन कर दिया। इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण सिविल कोर्ट में चल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:44 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Suicide: कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल, जवानों ने बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धमतरी का यह मिली बांध टूटा, अरबों लीटर पानी बर्बाद, गांव में मची अफरा-तफरी

CG News: धमतरी का यह मिली बांध टूटा, अरबों लीटर पानी बर्बाद, गांव में मची अफरा-तफरी
धमतरी

CG News: अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ़्तारी को लेकर निकाली रैली, यह है प्रमुख मांगे

CG News: अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ़्तारी को लेकर निकाली रैली, यह है प्रमुख मांगे
धमतरी

CG News: धान खरीदी में यहां के किसानों को मिली बड़ी छूट, एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यता खत्म

एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता खत्म (photo source- Patrika)
धमतरी

2 नवंबर को धमतरी बंद का आह्वान, भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सिंधी समाज में नाराज़गी

Dhamtari Bandh (photo source- Patrika)
धमतरी

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.