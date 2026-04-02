भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट में होगा फैसला

MP news:भोजशाला विवाद (Bhojshala Dispute) को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष को शिकायतों और साक्ष्यों की मांग हाईकोर्ट के समक्ष रखने के लिए कहा है। बुधवार 1 अप्रेल को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आदेश में यह बात कही है। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसायटी की और से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में वीडियोग्राफी साक्ष्य की मांग के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थितियों को लेकर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थीं। इस पर अलग से सुनवाई से सर्वोच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी की।