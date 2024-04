Bhojshala Survey - अयोध्या की तरह सामने आ रही भोजशाला की सच्चाई, और बढ़ेगा एएसआइ सर्वे

Bhojshala Survey - Truth of Bhojshala like Ayodhya is coming out

सर्वे का काम धीमे और सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है।

Bhojshala Survey - Truth of Bhojshala like Ayodhya is coming out - मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला की सच्चाई सामने आ रही है। अयोध्या की तरह यहां भी खुदाई में कई परतें खुल रहीं हैं। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि एएसआइ के सर्वे ASI Survey of Bhojshala में अभी क्लीनिंग और ब्रशिंग आदि की प्रक्रिया की जा रही है। खुदाई में मिल रहे अवशेष पैकेट में सुरक्षित रखे जा रहे हैं। इसी के साथ सर्वे की समय सीमा बढ़वाने की भी बात चल रही है।