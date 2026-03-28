अभी-अभी धार की भोजशाला में जांच करने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, 2 अप्रैल को होगी सुनवाई

इस दौरान टीम को भोजशाला परिसर में 12वीं से 20वीं सदी तक के शिलालेखों के प्रमाण मिले, संस्कृत-प्राकृत के साथ अरबी-फारसी लेख भी मिले। जांच के दौरान 13वीं सदी के आसपास के करीब 50 शिलालेखों के टूटे टुकड़े मिले। साथ ही एक प्रतिमा के आधार का टूटा हिस्सा मिला। इसके साथ ही कई पत्थर की पट्टिकाएं ऐसी मिली जिन पर लिखावट जानबूझकर मिटाई गई थी और बाद में इन्हें निर्माण कार्य में इस्तेमाल कर लिया गया। यही नहीं टीम को यहां से संरचना के अलग-अलग हिस्सों में 16वीं से 20वीं सदी के बीच के 43 लेख मिले हैं, जो स्याही से लिखे गए हैं। इनमें धार्मिक पाठ, साहित्यिक रचनाओं के अलावा यहां आने वाले लोगों के नाम भी दर्ज हैं। कुछ शिलालेखों में काजी जलालुद्दीन, अजीजुद्दीन, सैयद अनवर और कलंदर बैग जैसे आगंतुकों के नाम भी लिखे हैं। एक लेख में यह भी उल्लेख है कि 1905 में ग्वालियर राज्य के उप-इंजीनियर सैयद हुसैन भी यहां आ चुके थे।