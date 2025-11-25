9 दिन बाद थी बेटे की सगाई, शॉपिंग करने जा रहा था परिवार, अचानक पिता को आया ‘साइलेंट अटैक…’

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले के जेतपुरा से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक व्यक्ति को चलती बाइक पर बैठे-बैठे साइलेंट अटैक आया और मौत हो गई। बेटे की सगाई के लिए माता-पिता बाइक पर बैठकर बाजार में खरीदी के लिए जा रहे थे।
जानकारी के मुताबिक, 45 वर्षीय झमकलाल सोलंकी सोमवार सुबह अपने छोटे बेटे अभिषेक की सगाई के लिए बाजार में शॉपिंग करने निकले थे। उनके साथ पत्नी और बेटा भी था। तीनों एक ही बाइक पर बैठे थे। तभी चलती बाइक पर झमकलाल को साइलेंट अटैक आ गया और वह बेसुध होकर गिर पड़े। जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में खुशी की जगह मातम छा गया। रविवार को ही अभिषेक की सगाई तय हुई और तीन दिसंबर को इंगेजमेंट होना थी।
घटना के तत्काल बाद लोगों की जैसे ही नजर पड़ी बेसुध झमकलाल को पास के क्लीनिक पर लाया गया। यहां करण वसुनिया ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की। लेकिन सांस नहीं लौट पाई। अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार परिवार सदमे में है।
