धर्म-कर्म

Dhanu Sankranti Daan List 2025: धनु संक्रांति के दिन करें इन खास चीजों दान, हर मनोकामना होगी पूरी

Dhanu Sankranti Daan List 2025: धनु संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।

भारत

Religiondesk

jayanti jha

Dec 08, 2025

Dhanu Sankranti Daan List 2025

Dhanu Sankranti Daan List 2025: धनु संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।

Dhanu Sankranti Daan List 2025: धनु संक्रांति हर साल दिसंबर के महीने में संक्रांति तिथि के दिन मनाई जाती है। इस तिथि के दिन सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं। इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। धनु संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में धनु संक्रांति के दिन के लिए कुछ खास चीजों के दान के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दिन दान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धनु संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता और उसके बाद अपनी इच्छानुसार दान किया जाता है। आइए जाने इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है।

इन चीजों का करें दान

वस्त्र दान
धनु संक्रांति के दिन वस्तु का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों में गर्म कपड़े और कंबल दान करना चाहिए।

अनाज दान
इस दिन अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनु संक्रांति के दिन आप चावल, गुड़ और तिल का दान कर सकते हैं।

गौ दान
गौ दान करने के लिए भी धनु संक्रांति का दिन उत्तम माना जाता है। इस तिथि पर गौ दान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

औषधि
धनु संक्रंति पर आप जरूरतमंद लोगो को औषधि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी।

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

