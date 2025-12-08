Dhanu Sankranti Daan List 2025: धनु संक्रांति के दिन करें इन खास चीजों दान, हर मनोकामना होगी पूरी

Dhanu Sankranti Daan List 2025: धनु संक्रांति हर साल दिसंबर के महीने में संक्रांति तिथि के दिन मनाई जाती है। इस तिथि के दिन सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं। इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। धनु संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में धनु संक्रांति के दिन के लिए कुछ खास चीजों के दान के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दिन दान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धनु संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता और उसके बाद अपनी इच्छानुसार दान किया जाता है। आइए जाने इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है।